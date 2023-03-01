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Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»

01 марта 2023 10:58
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Беларусь предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чем Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?  

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»-1

Расширение контактов с Китаем для Беларуси – приоритет во внешней политике. Этот вопрос Александр Лукашенко в преддверии встречи с Си Цзиньпином также обсудил с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Не менее важной темой стал и геополитический уклад.  

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»-4

Китай, как, впрочем, и Беларусь, на масштабные трансформации, которые оказывают значительное влияние на современное мироустройство, смотрят в одном ключе. Осуждая любые войны. Решение разного рода конфликтов страны видят исключительно посредством мирных переговоров. О чем белорусский лидер говорил уже не единожды.  

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай – сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. Мы очень высоко ценим тесное стратегическое сотрудничество с вашей страной на международной арене. Наши страны неизменно оказывают поддержку друг другу по важным, ключевым вопросам мировой повестки дня. Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу «одного Китая», выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела КНР. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам. В том числе по Синьцзян, Южно-Китайскому морю, Гонконгу и Тайваню.  

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»-10

Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:  
Нынешний год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания, что подтверждает неуклонное стремление страны к миру и развитию. Уверен, что под вашим верным руководством непременно будут новые результаты социально-экономического развития на благо белорусского народа. Двусторонние отношения между Беларусью и Китаем, особенно в последнее десятилетие, развиваются с большой динамикой. Они вышли на исторически высокий уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.  

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»-13

Напомним, что это уже 13-й визит Александра Лукашенко в Китай. И каждый из них принес видимый результат для белорусско-китайского сотрудничества. 

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ли Чжаньшу # Фотофакт

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