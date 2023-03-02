Президиум Совета Республики подготовил обращение с осуждением действий ОБСЕ

Действия западных политиков не отвечают интересам простых граждан. К такому выводу по итогам заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ пришел Президиум Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии убеждены: поддержка продолжения конфликта в Украине ведет к системным социально-экономическим проблемам в государствах Европы. Президиум Совета Республики принял заявление с призывом уберечь настоящие и будущие поколения от угроз возникновения еще более страшных и разрушительных войн и предпринять усилия для обеспечения широкого конструктивного диалога. Обращение направлено к зарубежным коллегам, а также международным организациям и объединениям.

Заявление Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Важнейшей функцией Парламентской ассамблеи ОБСЕ является содействие урегулированию конфликтов и укреплению мира. Вместе с тем в ходе сессии ПА ОБСЕ в Вене большинство западных представителей и парламентариев национальных делегаций, руководство ассамблеи выступали в поддержку продолжения войны в Украине и наращивания поставок вооружений. Не звучали предложения о путях достижения мира. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь решительно осуждают такую стратегию, неспособную привести к мирному урегулированию.