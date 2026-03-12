«Запусти сердце»: более 20 тысяч белорусских школьников обучат навыкам первой помощи
Оказание первой помощи особенно эффективно в течение первого часа, который называют золотым. И здесь важную роль играют знания. Получать их уже в эту субботу начнут школьники со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси стартует межведомственный образовательный проект для десятиклассников «Запусти сердце». Его суть – научить ребят проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, которая дает шансы на жизнь до приезда врачей.
Это не просто теория, а живая практика – в условиях, приближенных к реальным. Ребята смогут отточить базовые медицинские навыки на современном оборудовании – тренажерах и симуляторах. Кроме этого, школьники будут осваивать алгоритм действий при обнаружении человека без сознания – от вызова скорой до проведения искусственного дыхания. Занятия в рамках проекта «Запусти сердце» будет проходить на базе медучреждений и школ под кураторством профессионалов.
Юрий Слободин, заместитель главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
В зависимости от дальности приезда школьников и для их удобства – они будут либо приезжать на базу симуляционных центров, либо специалисты наши вместе с симуляторами будут выезжать в школы, где будут обучать детей.
Проект «Запусти сердце» будет работать уже второй раз, в этом году его программу обновили. Ребята научатся не только делать сердечно-легочную реанимацию, но и оказывать первую помощь при травмах, переломах, кровотечениях. Для десятиклассников это важный для жизни опыт и профориентация. Ожидается, что тема оказания первой медпомощи приобретет широкий характер и образовательные медицинские проекты коснутся не только школьников.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Этот образовательный процесс, хотелось бы на этом заострить внимание, входит у нас уже в систему работы с Министерством здравоохранения со старшими школьниками и циклично идет уже третий год. Второй раз, но третий год. У нас будут чередоваться в перспективе олимпиада по первой помощи среди всех школьников и акция «Запусти сердце».
Елена Богдан, первый заместитель Министра здравоохранения Беларуси:
Совсем недавно была информация, которая известна в наших медицинских кругах, когда оказавшиеся два рядом человека, владевшие сердечно-легочной реанимацией, увидели человека, который упал, и помогли ему дожить до приезда скорой медицинской помощи, этот человек остался жив. Мы сейчас работаем над Кодексом о здравоохранении, и вопросы оказания первой помощи мы тоже детализируем в Кодексе о здравоохранении, чтобы и эта акция, и другие обучающие мероприятия для граждан в целом вошли в системную основу.
«Запусти сердце» планирует охватить более 20 тысяч старшеклассников из разных уголков Беларуси. В перспективе проект будет расширен. Для справки: каждые 20 из 100 погибших могли быть спасены, если бы помощь оказывалась своевременно и правильно на месте происшествия.
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