Николай Межевич: Китай вошёл в схватку так тихо, что это заметно только самому Китаю

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, ведущая:
Предлагаю начать с цитаты легендарного американского дипломата Генри Киссинджера из книги про Китай: «Шахматы вырабатывают простоту мышления, а игра «го» – стратегическую гибкость». Китайские мыслители разработали стратегическую идею, согласно которой на первое место ставилась победа, достигнутая за счет психологического преимущества. Они проповедовали недопущение прямого конфликта. И кажется, лучше, чем знаток Поднебесной Киссинджер и не опишешь уходящее корнями в историю отношение Пекина к нынешним геополитическим потрясениям. Удастся ли Китаю и дальше аккуратно играть в го, когда другие великие державы рубятся в быстрые шахматы, переходящие в Чапаева? В новой холодной войне Китай все еще над схваткой?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Думаю, что Китай уже в схватке. Но, как справедливо было уже сказано, процитировано высказывание Киссинджера, Китай вошел в схватку так тихо, что это заметно самому Китаю, а для остальных он выглядит пока как полунейтральная или условно нейтральная страна. Хотя, вероятно, определенный выбор уже сделан. И те шаги внешнеполитические, которые Китай сделал в последний месяц (не будем отступать слишком далеко), и те встречи, которые провел руководитель Китая, говорят о том, что определенную позицию Китай занимает.
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Надежда Сасс:
Алексей, на ваш взгляд, Китай в схватке, над схваткой?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Он бы хотел быть вне схватки, он бы хотел парить над всеми вооруженными конфликтами, но его постоянно втягивают в этот конфликт, принуждают его приземлиться и вступить в явное противостояние, явное противоборство между ключевыми центрами силы. И мы видим, что Китай со своей вековой мудростью пытается отойти от прямой конфронтации с коллективным Западом, но коллективному Западу такая позиция Китая не нужна.
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