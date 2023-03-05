Николай Межевич: Китай вошёл в схватку так тихо, что это заметно только самому Китаю

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая: Предлагаю начать с цитаты легендарного американского дипломата Генри Киссинджера из книги про Китай: «Шахматы вырабатывают простоту мышления, а игра «го» – стратегическую гибкость». Китайские мыслители разработали стратегическую идею, согласно которой на первое место ставилась победа, достигнутая за счет психологического преимущества. Они проповедовали недопущение прямого конфликта. И кажется, лучше, чем знаток Поднебесной Киссинджер и не опишешь уходящее корнями в историю отношение Пекина к нынешним геополитическим потрясениям. Удастся ли Китаю и дальше аккуратно играть в го, когда другие великие державы рубятся в быстрые шахматы, переходящие в Чапаева? В новой холодной войне Китай все еще над схваткой?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Думаю, что Китай уже в схватке. Но, как справедливо было уже сказано, процитировано высказывание Киссинджера, Китай вошел в схватку так тихо, что это заметно самому Китаю, а для остальных он выглядит пока как полунейтральная или условно нейтральная страна. Хотя, вероятно, определенный выбор уже сделан. И те шаги внешнеполитические, которые Китай сделал в последний месяц (не будем отступать слишком далеко), и те встречи, которые провел руководитель Китая, говорят о том, что определенную позицию Китай занимает.

Взгляд нашего эксперта, профессора Николая Межевича, на происходящие события и анализ мировой политической повестки – читайте в авторском Telegram-канале!

Надежда Сасс:

Алексей, на ваш взгляд, Китай в схватке, над схваткой?