Александр Вольфович оценил мастерство белорусских летчиков
Запад напрасно насторожился из-за проверки ВВС и ПВО в Беларуси. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 марта он прибыл на один из учебных полигонов Брестской области, где находятся подразделения войск противовоздушной обороны. По замыслу проверки, отработка практических действий и стрельб. Развернуты и находятся на стартовой позиции зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Оса». Кроме того, со своими задачами справились белорусские летчики.
Голубое, ясное, мирное – таким видят небо белорусы. Чтобы это оставалось константой, все взгляды проверяющих в погонах устремлены вверх. В воздухе пары Як-130 и Ми-35. Перед летчиками две задачи. Быть невидимыми для потенциальной системы ПВО и нанести удар боевыми неуправляемыми ракетами. Согласно замыслу проверки, учебно-боевые самолеты атакуют колонну бронетехники условного противника. Вертолеты же бьют по площадной мишени, опорный пункт подразделения противника.
ВВС и войсках ПВО отрабатывают стрельбу по мишеням в рамках проверки боеготовности.
Результаты работы тандемов Як-130 и Ми-35 государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович оценил лично, а в составе проверяющих выдвинулся в район расположения мишеней.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В соответствии с теми нормативами, которые заложены в курс стрельб авиации, я вижу, что цель поражена. Это площадная цель, в центре цели мы видим воронки сплошные, есть прямое поражение по бронеобъектам, но это говорит о профессионализме и подготовке наших летчиков.
Все воинские части ПВО были подвергнуты проверке и получили определенную задачу – Вольфович.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Настоящая журналистская удача. Мы видим, как выглядели мишени для вертолетов Ми-35. Здесь укрывался условный противник, личный состав и немного техники. Как видим, поразить цель удалось.
Не только поражать, но и отражать потенциальные угрозы. Самоходные комплексы «Оса» батареи 62-го зенитно-ракетного полка – в стартовой позиции. Боевой расчет обнаруживает, берет на сопровождение и поражает воздушные цели ракетами. На все около 30 секунд, в этот момент военнослужащие работают в тесной связке. Иначе никак. Ловят взгляды и мысли друг друга будто за секунду до.
Подробности в видео.