Александр Вольфович оценил мастерство белорусских летчиков

Запад напрасно насторожился из-за проверки ВВС и ПВО в Беларуси. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 марта он прибыл на один из учебных полигонов Брестской области, где находятся подразделения войск противовоздушной обороны. По замыслу проверки, отработка практических действий и стрельб. Развернуты и находятся на стартовой позиции зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Оса». Кроме того, со своими задачами справились белорусские летчики.