«Об этом стесняются говорить». Кто поддерживает план Китая по урегулированию конфликта?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Недавно Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта в Украине. 24 февраля, в годовщину начала конфликта. Он включает 12 пунктов, среди которых прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций. Из основных вовлеченных в украинский вопрос игроков Россия стала единственной, где мирный план КНР восприняли позитивно. Запад и режим Зеленского его отвергли. И что наиболее ценное вы как российский политик усматриваете в предложениях Пекина?

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального собрания России по международным делам:

Мы не единственные, кто внимательно отнесся к этому предложению. Просто об этом почему-то стесняются говорить. А вот тех, кто отверг, не так много, кто сразу сказал: нет, это нам не подходит. Это максимум четверть членов Организации Объединенных Наций. Даже те, кто считается у нас недружественными, многие просто решили промолчать в ответ на эти предложения. Там вой подняли буквально несколько государств этой коалиции антироссийской. Что касается этих предложений, главное, мне кажется, даже не то, что написано в этих пунктах, хотя это тоже очень важно, а то, что Китай впервые фактически в новейшей истории решил выступить посредником в очень сложном конфликте, имеющем глобальный масштаб. Это не какой-то конфликт на территории Украины. Это глобальный конфликт. Глобальным он стал благодаря усилиям наших недругов. И Китай понимает, что глобальный конфликт наносит урон всем, включая и Китай. Поскольку Китай – это крупная держава, она участвует в огромном количестве международных связей: и экономических, и политических, и военно-технических, и каких-то других. И в данном случае у Китая как раз есть моральное право такого рода предложения вовлекать. Мне кажется, это самое важное. Потому что из пяти постоянных членов Организации Объединенных Наций Россия является стороной, которую атакуют. Три других постоянных члена Совбеза, США и подчиненные ей Британия и Франция, они как раз атакуют Россию. И фактически нейтралитет именно у Китая. Именно Китай с моральной точки зрения имеет полное право предлагать миру свою концепцию урегулирования всего этого украинского конфликта, ставшего глобальным.

Надежда Сасс:

От российских экспертов приходится регулярно слышать ворчание по поводу нейтралитета КНР в нынешнем геополитическом кризисе, что, мол, Пекин излишне осторожничает. И фактически оставил Россию одной разбираться со всем коллективным Западом, каким мы его видим и знаем. Наверняка вы сами не раз слышали такие разговоры. Что лично вы как один из главных проводников российско-китайского партнерства ответили бы на такие упреки?

Андрей Климов:

В отличие от тех, кто на эту тему разговаривает, я участвую в очень активной коммуникации с китайским партийным руководством. В декабре я сопровождал Дмитрия Анатольевича Медведева при его поездке в Пекин. И мы практически 3,5 часа проговорили очень серьезно и очень доверительно. О чем – говорить не могу, сами понимаете, потому что доверительно разговаривали. Но всяким этим как бы экспертам я бы посоветовал комментировать то, в чем они разбираются. Китай – суверенная держава, и как суверенная держава Китай ведет с нами диалог. Как суверенная держава у нас с ними отношения, которые называются сопряжением наших партнерств. Российского евразийского партнерства и китайского «Один пояс – один путь». Именно сопряжение, не взаимопоглощение, а сопряжение. И Китай все делал, делает и будет делать, если это соответствует его национальным интересам. Для России наши национальные интересы являются первостепенными. Но у нас совпадают очень многие интересы. И это дает нам возможность этого всеобъемлющего стратегического партнерства. А Китай заявляет о всеобъемлющем стратегическом партнерстве только с одной стороной, стороной мира – это Российская Федерация. Это тоже о многом говорит. Ну и потом, не все вопросы, которые мы решаем, имеет смысл предавать огласке. Надежда Сасс:

У меня есть вопрос к Алексею Авдонину. В последние дни появилось много разговоров, что в нынешнем кризисе Китай наконец сделал свой выбор и готов перейти к более активной поддержке Российской Федерации. Насколько это, по вашему мнению, так?