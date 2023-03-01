Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много-много лет назад, когда я в первый раз приехал в Китай, а я уже, по-моему, 13-й раз приезжаю в Китай, я просил вас о том, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям. Прежде всего в свободных экономических зонах. Мы все лучшее (30 лет тому назад начали этот процесс) перенимали у вас. Мы многое сделали с тех пор. И жемчужиной, венцом наших отношений стал «Великий камень» – крупный международный проект, который мы с председателем КНР Си Цзиньпином открыли под Минском. И он назвал этот проект жемчужиной Шелкового пути. Тогда я сказал, что мы никогда не останемся в долгу перед великим китайским народом. Так было всегда в истории нашего народа. У нас нет закрытых тем для сотрудничества, мы сотрудничаем по всем направлениям. И самое главное – мы не ставили перед собой (КНР и Беларусь) задач дружить или работать против третьих стран, против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов. Белорусского и китайского народов.