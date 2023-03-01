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Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран

01 марта 2023 08:00
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В ходе переговоров в Пекине будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта – основной день государственного визита Президента Беларуси в Китай.  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран-1

Отметим, это не первая встреча Александра Лукашенко с Ли Кэцяном. Во время общения глава государства поблагодарил за колоссальную помощь и поддержку белорусского народа и страны в целом.  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран-4

Мы в Китае видим надежного и серьезного партнера. Эти слова подтверждают показатели товарооборота: за 31 год сотрудничества он увеличился более чем в 80 раз: с 60 миллионов до 5 миллиардов долларов.  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Много-много лет назад, когда я в первый раз приехал в Китай, а я уже, по-моему, 13-й раз приезжаю в Китай, я просил вас о том, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям. Прежде всего в свободных экономических зонах. Мы все лучшее (30 лет тому назад начали этот процесс) перенимали у вас. Мы многое сделали с тех пор. И жемчужиной, венцом наших отношений стал «Великий камень» – крупный международный проект, который мы с председателем КНР Си Цзиньпином открыли под Минском. И он назвал этот проект жемчужиной Шелкового пути. Тогда я сказал, что мы никогда не останемся в долгу перед великим китайским народом. Так было всегда в истории нашего народа. У нас нет закрытых тем для сотрудничества, мы сотрудничаем по всем направлениям. И  самое главное – мы не ставили перед собой (КНР и Беларусь) задач дружить или работать против третьих стран, против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов. Белорусского и китайского народов.  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран-10

Китайская цивилизация самодостаточная и очень церемониальная. Каждая деталь с глубоким смыслом. Дом народных собраний расположен на площади Тяньаньмэнь. Название переводится как «врата небесного спокойствия». Площадь является символическим сердцем китайской нации. Именно здесь Мао Цзэдун провозгласил создание КНР.  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран-13

Неслучайно здесь же расположен памятник народным героям. Тем, кто сражался с западной оккупацией за независимость своего народа. Во время каждого из визитов Александр Лукашенко возлагает к монументу цветы.  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран-16

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ли Кэцян # Мао Цзэдун # Си Цзиньпин # Фотофакт

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