Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран
В ходе переговоров в Пекине будут очерчены новые горизонты сотрудничества с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта – основной день государственного визита Президента Беларуси в Китай.
Отметим, это не первая встреча Александра Лукашенко с Ли Кэцяном. Во время общения глава государства поблагодарил за колоссальную помощь и поддержку белорусского народа и страны в целом.
Мы в Китае видим надежного и серьезного партнера. Эти слова подтверждают показатели товарооборота: за 31 год сотрудничества он увеличился более чем в 80 раз: с 60 миллионов до 5 миллиардов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много-много лет назад, когда я в первый раз приехал в Китай, а я уже, по-моему, 13-й раз приезжаю в Китай, я просил вас о том, чтобы КНР передала нам опыт сотрудничества по всем направлениям. Прежде всего в свободных экономических зонах. Мы все лучшее (30 лет тому назад начали этот процесс) перенимали у вас. Мы многое сделали с тех пор. И жемчужиной, венцом наших отношений стал «Великий камень» – крупный международный проект, который мы с председателем КНР Си Цзиньпином открыли под Минском. И он назвал этот проект жемчужиной Шелкового пути. Тогда я сказал, что мы никогда не останемся в долгу перед великим китайским народом. Так было всегда в истории нашего народа. У нас нет закрытых тем для сотрудничества, мы сотрудничаем по всем направлениям. И самое главное – мы не ставили перед собой (КНР и Беларусь) задач дружить или работать против третьих стран, против кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов. Белорусского и китайского народов.
Китайская цивилизация самодостаточная и очень церемониальная. Каждая деталь с глубоким смыслом. Дом народных собраний расположен на площади Тяньаньмэнь. Название переводится как «врата небесного спокойствия». Площадь является символическим сердцем китайской нации. Именно здесь Мао Цзэдун провозгласил создание КНР.
Неслучайно здесь же расположен памятник народным героям. Тем, кто сражался с западной оккупацией за независимость своего народа. Во время каждого из визитов Александр Лукашенко возлагает к монументу цветы.
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