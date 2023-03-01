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Си Цзиньпин: Китай настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического сотрудничества

01 марта 2023 13:30
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов». Читайте здесь.  

Си Цзиньпин: Китай настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического сотрудничества-1

Си Цзиньпин, Председатель КНР:  
От всей души приветствую вас, господин Президент, в Китае. Встреча между давними друзьями всегда только радует. Мы с вами встречались в последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений.   

Си Цзиньпин: Китай настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического сотрудничества-4

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# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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