Си Цзиньпин: Китай настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического сотрудничества

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

От всей души приветствую вас, господин Президент, в Китае. Встреча между давними друзьями всегда только радует. Мы с вами встречались в последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений.