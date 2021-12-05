Тысячи беженцев и европейские танки у границы. Что это: попытки НАТО подобраться к России или военная угроза для Беларуси?

Новости Беларуси. Информационная, дипломатическая, психологическая. Слово «война» плотно засело в лексиконе современной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем придавать ей оттенок пороха и огня при наличии других не менее разрушительных инструментов, например фейков или экономических санкций, здравомыслящие управленцы не решаются. И здесь нужно уловить акцент – если мыслят здраво.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Способны не только эффективно сотрудничать с НАТО в операциях и учениях альянса – взаимодействие в Черном море, деятельность литовско-польско-украинской бригады – но и с оружием в руках защищать демократию, свободу, собственное государство.

Анджей Дуда, президент Польши:

Поддержка НАТО на границе необходима, чтобы показать всевозможным агрессорам, что альянс готов защищать безопасность союзников, в том числе и Украины. Юрий Дудкин: мигранты прекрасно понимают, что кратчайший путь – это через Республику Беларусь (подробности далее).

Попытки НАТО и компании взять Беларусь в психологическое кольцо отрицать глупо. Здесь главное найти подходящий повод. По легенде, полякам и украинцам смертельно угрожают 2 000 беженцев. Каким образом, не уточняется, но войска уж тут как тут. Больше всего удивляют страхи Киева. Мигранты, откуда бы они не шли, Украину огибают по касательной – застрять на этом куске псевдоевропы не хочется даже бегущим от войны. Но именно под эгидой миграционной угрозы вдоль наших рубежей Украина проводит внеочередные учения.

Действительно, туда, где хоть слегка запахнет евробюджетом, обычно слетаются самые обделенные птицы из демократической стаи. Причем бороться за валютную награду приходится изощряясь. Для пущей убедительности в том, что некие мифические беженцы действительно держат в страхе Украину, Нацгвардия, помимо водометов, развернула на границе комплексы дальнего акустического воздействия LRAD. Их задача – дезориентировать объект воздействия, фактически пытать звуком. Газом-то уже отличились соперники-поляки.

Отбрасывая меркантильные интересы Польши и Украины, спускать на тормозах саму сверхидею нельзя. По сути, НАТО в удобный и выгодный для себя момент – миграционный кризис – в который раз пытается подобраться поближе к России, естественно, через Беларусь. Активничать начали еще задолго до.

Не секрет, что 5 000 отозванных Трампом из Европы американских солдат Байден сейчас пытается вернуть обратно. И тут возникает не только риторический вопрос «зачем», но и «как долго». То есть до каких пор Беларусь должна спокойно смотреть на боевую технику у своих границ? Впрочем, вопрос снимается. На неделе Александр Лукашенко все доходчиво объяснил.

Военному руководству поручено иметь четкие планы реагирования на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси. А как иначе, если адекватность соседей вызывает сомнения, а вот сфабрикованных обвинений и фейковых заявлений оттуда прилетает немало? Вот, к примеру, состряпали новую провокационную хохму.

Так должны вести себя союзники в подобной ситуации – контролировать, предупреждать и отвечать вместе. При этом отвечать симметрично тому, как Запад теряет связь с реальностью. Подошли к границе непозволительно близко – у нас есть план, сколотили многотысячные учения – есть план, и на ядерные угрозы тоже план есть. Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь – подробности здесь.

Довольно жестко и бескомпромиссно, но совершенно справедливо, учитывая обстоятельства, в которые нас пытаются загнать. Наш Президент не раз четко давал понять, что с желающими войны Беларусь шутить не будет. Впрочем, эти слова хоть и возбудили волну медиавоплей, но все же, хочется верить, подействовали на некоторых героев западного спектакля.