«Наших министров очень интересует». Украинский политолог о том, кому нужно нагнетание ситуации на границе

Новости Беларуси. Информационная, дипломатическая, психологическая. Слово «война» плотно засело в лексиконе современной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем придавать ей оттенок пороха и огня при наличии других не менее разрушительных инструментов, например, фейков или экономических санкций здравомыслящие управленцы не решаются. И здесь нужно уловить акцент – если мыслят здраво.

Михаил Чаплыга, политолог (Украина):

Ситуация в Беларуси – всего лишь повод для того, чтобы уже новый министр внутренних дел попытался овладеть всей этой империей, которая досталась от предыдущего. Это необходимо для нагнетания ситуации на границе. Поляки, например, тоже нагнетают ситуацию на границе, чтобы выбить деньги из Евросоюза. Точно так же происходит и в Украине. Наших министров очень интересует, чтобы в новом бюджете, а сейчас идет бюджетный процесс, и в четверг будет рассматриваться бюджет, им необходимо обосновать, почему им нужны 17 миллиардов. Это почти полмиллиарда евро. Полмиллиарда евро они хотят освоить на строительство стены. Для этого, собственно говоря, и происходят все эти постановки.

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