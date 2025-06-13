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«Эдмонтон» отыгрался с 0:3, обыграв «Флориду» в матче финала Кубка Стэнли

13 июня 2025 10:22
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«Эдмонтон» отыгрался с 0:3, обыграв «Флориду» в матче финала Кубка Стэнли-0

«Эдмонтон» на выезде одержал победу над «Флоридой» со счетом 5:4 в овертайме четвертого матча финальной серии плей-офф НХЛ, завершив серию вничью – 2:2. Об этом пишет ТАСС.

В составе победителей голы забили Ньюджент-Хопкинс, Дарнелл Нёрс, Василий Подколзин, Джейк Уолман и Леон Драйзайтль, который установил рекорд по количеству голов в овертайме в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 30 бросков и сыграл свой 115-й матч в Кубке Стэнли.

Корри Перри стал пятым по количеству сыгранных матчей плей-офф. 

Следующая игра состоится в Канаде в ночь на 15 июня.

Фото: pixabay

# Хоккей

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