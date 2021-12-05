Александр Семченко: «Интересы украинских элит отнюдь не отражают интересы украинского народа»

Александр Семченко, политолог (Украина):

Интересы украинских элит отнюдь не отражают интересы украинского народа. Они, скорее, отражают интересы Запада, на которые они ориентируются. Они ориентируются на Запад, потому что у них все яйца сложены в западных офшорах. И Запад очень неплохо управляет элитами не только Украины за счет управления их активами в офшорах. Только кажется, что эти активы не видны, а они могут быть заморожены, с ними может произойти что-то нехорошее. Воровали, воровали, обворовывали, а в итоге оказались у разбитого корыта. Поэтому украинские элиты действуют в интересах Запада. А Запад действует в интересах мировой напряженности. В конечном итоге все сводится к тому, что России быть не должно, а путь в Москву – через Брест и Минск идет.

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