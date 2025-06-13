Лукашенко – делегации КНР: мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество, реализуя совместные проекты

Политические отношения Беларуси и Китая подкреплены серьезной экономической базой. Об этом заявил глава государства на встрече с заместителем председателя постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество Беларуси и Китая с каждым годом укрепляется и выходит на новый уровень. Важную роль в этом процессе играет личное доверие и теплые связи между лидерами двух стран Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. И их недавняя встреча в Пекине подтвердила высокий уровень взаимопонимания. Стороны договорились продолжать активное взаимодействие. Китай сегодня – один из главных экономических партнеров Беларуси. Только за прошлый год товарооборот между странами превысил 8,5 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня у меня такой военный день. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями. Особенно после того, как был осуществлен, как наш посол сказал, успешный визит белорусской делегации, мой визит в Китайскую Народную Республику. И состоялась встреча с моим давним-давним другом Си Цзиньпином.

Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой. Мы реализуем много проектов на территории Беларуси. Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество.

В современном мире большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между парламентами, депутатами. Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в интересах этих людей.

Мы очень благодарны властям КНР и руководству Всекитайского собрания народных представителей, руководителям парламента за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказываете на международной арене. И вы прекрасно знаете, что мы всегда отвечали и отвечаем на вашу поддержку соответствующей поддержкой по всем вопросам Китайской Народной Республики в международных организациях.

На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли. Вы должны знать, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы.