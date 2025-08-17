Прямой эфир

Новости по тегу #Юрий Дудкин

Исторический саммит на Аляске! К чему пришли лидеры России и США и что говорят эксперты?
17 августа 2025 17:47

Исторический саммит на Аляске! К чему пришли лидеры России и США и что говорят эксперты?

Дудкин: подписывать соглашения с нацистским режимом Зеленского никто не будет
29 июня 2025 19:24

Дудкин: подписывать соглашения с нацистским режимом Зеленского никто не будет

Стоит ли ожидать урегулирования украинского и ближневосточного кризиса в 2025-м? Мнения
29 июня 2025 19:09

Стоит ли ожидать урегулирования украинского и ближневосточного кризиса в 2025-м? Мнения

Огонь угасает или есть риск новой эскалации? Конфликт в Украине обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»
28 июня 2025 17:37

Огонь угасает или есть риск новой эскалации? Конфликт в Украине обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Путин и Лукашенко неоднократно заявляли, что они готовы говорить о мире и безопасности – военный эксперт
25 мая 2025 19:48

Путин и Лукашенко неоднократно заявляли, что они готовы говорить о мире и безопасности – военный эксперт

Дудкин: по конфликту Индии и Пакистана никто до сих не собрал Совбез ООН – это говорит о многом
04 мая 2025 19:53

Дудкин: по конфликту Индии и Пакистана никто до сих не собрал Совбез ООН – это говорит о многом

Юрий Дудкин: британские спецслужбы просто кишат в Индии
04 мая 2025 19:12

Юрий Дудкин: британские спецслужбы просто кишат в Индии

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
03 мая 2025 18:39

Чем грозит миру рост напряжённости между Индией и Пакистаном? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Дудкин: 7 пунктов мирного плана Трампа – это условия не Зеленскому, а Путину, причём абсолютно неприемлемые
27 апреля 2025 19:36

Дудкин: 7 пунктов мирного плана Трампа – это условия не Зеленскому, а Путину, причём абсолютно неприемлемые

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
26 апреля 2025 16:28

Почему переговорный процесс по Украине вновь оказался в тупике? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Дойдёт ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Мнения экспертов
25 февраля 2025 08:13

Дойдёт ли дело до американских санкций против команды Зеленского? Мнения экспертов

Заявление Зеленского – провокация перед переговорами? Разбираемся в новой риторике Киева
12 января 2025 19:12

Заявление Зеленского – провокация перед переговорами? Разбираемся в новой риторике Киева