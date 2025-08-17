Трампа расшевелили. В графике, за которым следит весь мир, – календарь встреч. Завтра к Трампу позваны генсек НАТО, Зеленский и обойма европолитиков. Они к Трампу позваны. А с Путиным Трамп встречался. Улавливайте разницу.
«Какое это будет легитимное лицо? А для того, чтобы оно было легитимным, это лицо, нужно проводить выборы», – отметил военный эксперт.
«В любом случае, для этого надо делать все, чтобы ситуация нормализовалась. Тем не менее, если мы исходим из текущей ситуации, мы видим, что пока стороны – ни российская, ни украинская – не пришли к взаимопониманию».
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 29 июня, в 22:00.
«Я абсолютно поддерживаю тех коллег, которые на сегодня в суде говорят о том, что мир необходим, но задачи специальной военной операции, которые сегодня выполняются со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, говорят о том, что Украина и Запад не хотят этого мира».
«И все-таки я считаю и надеюсь, что генеральным переговорщиком, посредником в этих переговорах будут выступать российские дипломаты».
Великобритания не может простить себе потерю этой колоссальной колонии.
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 4 мая, в 22:00.
«Вы заметите, что седьмым пунктом этого плана как раз стоит пункт о снятии с Российской Федерации всех санкций и установлению отношений в сфере внешней торговли. Однако этот пункт должен был быть хотя бы вторым, но никак не седьмым».
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 27 апреля, в 22:00.
«Градус напряжения невероятно высок, хлесткие обвинения звучат в адрес друг друга».
Трамп назвал новый дедлайн для войны. Когда ждать переговоров? Зачем Зеленский провоцирует Минск? Ответы на эти вопросы искал Евгений Пустовой.
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