Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, вопросы, связанные с Украиной, Польшей и странами Балтии, автономно, независимо от того, что я назвал эти государства и что в них происходит, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи. Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать – наших врагов. Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия – мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит.