Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главнокомандующий подчеркнул, Беларусь помнит лихолетья прошедшей войны и не разбрасывается угрозами, не машет оружием просто так. Однако наша страна полностью готова симметрично ответить на любые провокации. Между тем, воспринимать военное усиление Запада вдоль белорусских границ как локальную проблему в корне неверно. Глава государства уверен: Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки во всем регионе. Кто-то преследует конкретные и глобальные цели по переделу мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, вопросы, связанные с Украиной, Польшей и странами Балтии, автономно, независимо от того, что я назвал эти государства и что в них происходит, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи. Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать – наших врагов. Облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия – мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит.
Александр Лукашенко уверен, что США и Великобритания при участии Польши точат зуб на Евросоюз. В этом противостоянии сверхдержавы и коллективного Запада используются самые разные тактики, вплоть до информационных вбросов. Так, например, Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину. Очевидно, никаких фактов для подобных заявлений не существует. Это лишь формальный повод увеличивать воинский контингент на союзных рубежах Беларуси и России. Александр Лукашенко еще раз напомнил свое поручение министру обороны и председателю Госпогранкомитета – не поддаваться на провокации. В то же время руководителям военного блока 29 ноября поручено подготовить план ответа на возможную агрессию в нашу сторону.
Лукашенко: в спальный мешок застегивают мертвого или полумертвого и выбрасывают на границу – подробности здесь.