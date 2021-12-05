Юрий Дудкин: мигранты прекрасно понимают, что кратчайший путь – это через Республику Беларусь

Новости Беларуси. Информационная, дипломатическая, психологическая. Слово «война» плотно засело в лексиконе современной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем придавать ей оттенок пороха и огня при наличии других не менее разрушительных инструментов, например, фейков или экономических санкций здравомыслящие управленцы не решаются. И здесь нужно уловить акцент – если мыслят здраво.

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Мигранты не ломятся через Украину в Европу. Они прекрасно понимают, что кратчайший путь – это через Республику Беларусь. Поэтому они используют эту территорию как транзит, не более того. Все идиотские измышления о том, что эти несчастные 2 000 мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе, – это коварные происки Лукашенко, Путина и спецслужб Российской Федерации, чтобы сорвать устои Евросоюза – это все белыми нитками шито.

Читайте также:

Тысячи беженцев и европейские танки у границы. Что это: попытки НАТО подобраться к России или военная угроза для Беларуси?

Александр Семченко: «Интересы украинских элит отнюдь не отражают интересы украинского народа»

«Наших министров очень интересует». Украинский политолог о том, кому нужно нагнетание ситуации на границе