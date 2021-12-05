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Юрий Дудкин: мигранты прекрасно понимают, что кратчайший путь – это через Республику Беларусь

05 декабря 2021 16:35
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Новости Беларуси. Информационная, дипломатическая, психологическая. Слово «война» плотно засело в лексиконе современной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем придавать ей оттенок пороха и огня при наличии других не менее разрушительных инструментов, например, фейков или экономических санкций здравомыслящие управленцы не решаются. И здесь нужно уловить акцент – если мыслят здраво.  

Юрий Дудкин: мигранты прекрасно понимают, что кратчайший путь – это через Республику Беларусь-1

Юрий Дудкин, политолог (Украина):  
Мигранты не ломятся через Украину в Европу. Они прекрасно понимают, что кратчайший путь – это через Республику Беларусь. Поэтому они используют эту территорию как транзит, не более того. Все идиотские измышления о том, что эти несчастные 2 000 мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе, – это коварные происки Лукашенко, Путина и спецслужб Российской Федерации, чтобы сорвать устои Евросоюза – это все белыми нитками шито.  

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# Беженцы # общество # Юрий Дудкин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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