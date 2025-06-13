Прямой эфир

Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал детали трагедии

13 июня 2025 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал детали трагедии-0

40-летний Вишваш Кумар, единственный оставшийся в живых после крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии, не понимает, как ему удалось спастись. Об этом пишет ТАСС.

«Я не знаю, как я выжил. Люди умирали у меня на глазах – стюардессы и двое людей рядом», – добавил он. «Когда я увидел выход, я подумал, что смогу выбраться. Я попытался, и мне это удалось», – уточнил Вишваш Кумар.

Он возвращался в Лондон после посещения семьи и сидел у аварийного выхода, в то время как все другие пассажиры погибли. По словам Кумара, сначала самолет «заглох» в воздухе, а затем столкнулся со зданием.

Он получил ожоги руки и смог выбраться наружу, когда заметил выход. Позже, уже в больнице, он подтвердил, что был на борту. СМИ опубликовали кадры, на которых он идет к машине скорой помощи.

Фото: pixabay

# Крушение # Возгорание самолета

Другие новости рубрики

Все новости
Начальник генштаба Израиля объявил о призыве десятков тысяч солдат
13 июня 2025 11:06

Начальник генштаба Израиля объявил о призыве десятков тысяч солдат

Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Таиланде
13 июня 2025 10:44

Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Таиланде

Трамп: США делают самое смертоносное оружие в мире, и оно есть у Израиля
13 июня 2025 10:42

Трамп: США делают самое смертоносное оружие в мире, и оно есть у Израиля