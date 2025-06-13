Ответ будет, в этом можно не сомневаться – Елфимов об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном и сообщениями о гибели мирных граждан, включая детей. Об этом заявили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. Гражданам Беларуси рекомендуется воздержаться от поездок в страны, входящие в зону конфликта. В связи с израильскими ударами, Тегеран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, что известно к этому часу. Хронология событий выглядит следующим образом.

Израильская армия ночью начала широкомасштабную военную операцию «Восходящий лев», в ходе которой ВВС страны атаковали военные цели и объекты атомной энергетики Ирана. Ударам истребителей подверглись более 100 целей. В руководстве Израиля свои действия объяснили опасениями в связи с ядерной программой Тегерана. Атаки совершены в трех городах, в том числе в иранской столице, где прогремело не менее шести взрывов. Пострадали жилые районы города. Сообщается, что жертвами стали женщины и дети, точное количество смертей пока неизвестно. Погибли также несколько высокопоставленных офицеров иранской армии. Верховный лидер Ирана заявил о симметричных мерах. Армии дана полная свобода в нанесении ответного удара. Каким он будет и к чему может привести эскалация на Ближнем Востоке – мнение эксперта.

Вадим Елфимов, политолог:

Ответ будет, в этом мы можем не сомневаться. Его размеры зависят от решения иранского правительства. Я думаю, Иран пересмотрит свою стратегию, которую начал проводить новый президент Ирана, более мягкую и умеренную. Я боюсь, что просто-напросто в данном случае Израиль поступил как некий триггер для раскручивания более жесткой позиции Ирана. А если говорить о возможности уничтожить атомную программу Ирана, то это просто невозможно, а наоборот только простимулирует Иран к тому, чтобы двигаться в этом направлении дальше.