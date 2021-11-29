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Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»

29 ноября 2021 17:28
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Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Виноват снова Минск. Такая она – эпоха постправды. Причем если фейки призваны оправдать себя и нагнетать протестные настроения среди невероятных жителей нашего государства, это инструмент виртуальной войны. Тогда для какой войны у границ с Беларусью столько военной техники? Ну не выставку же цвета хаки в приграничье альянс организовывает. И нам есть что показать.

Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В очередной раз наши «партнеры», как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются отстроить Россию. Поэтому придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну если собирается, положите факты на стол и подтвердите этот тезис.

А ничего не надо подтверждать, мы видим по Беларуси. Беларусь привезла с Сомали, как они заявляют, мигрантов и перебрасывает через границу. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего «полтора человека» было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать. Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность.

Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»-4

Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную границу – Украина, белорусско-украинскую границу начали усиливать. Хотя к этому никаких фактов, никаких причин, чтобы усиливать белорусско-украинскую границу, сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше.

Так, Анатолий Петрович. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и об этом заявляют откровенно. Это порядка 8 000 на этом этапе. Они прекрасно понимают, что, если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге – усиление украинской границы. Посмотрите, в ближайшее время все, о чем я сказал, этот тезис будет подтвержден.

Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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