Лукашенко: «Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется»

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Виноват снова Минск. Такая она – эпоха постправды. Причем если фейки призваны оправдать себя и нагнетать протестные настроения среди невероятных жителей нашего государства, это инструмент виртуальной войны. Тогда для какой войны у границ с Беларусью столько военной техники? Ну не выставку же цвета хаки в приграничье альянс организовывает. И нам есть что показать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В очередной раз наши «партнеры», как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются отстроить Россию. Поэтому придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну если собирается, положите факты на стол и подтвердите этот тезис. А ничего не надо подтверждать, мы видим по Беларуси. Беларусь привезла с Сомали, как они заявляют, мигрантов и перебрасывает через границу. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего «полтора человека» было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать. Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность.