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В Германии развёрнуто командование, которое расформировали ещё в 1991-м. Игорь Мартынов о военных учениях возле белорусских границ

05 декабря 2021 16:35
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Новости Беларуси. Информационная, дипломатическая, психологическая. Слово «война» плотно засело в лексиконе современной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем придавать ей оттенок пороха и огня при наличии других не менее разрушительных инструментов, например, фейков или экономических санкций здравомыслящие управленцы не решаются. И здесь нужно уловить акцент – если мыслят здраво.  

То, что политическое здоровье соседских лидеров пошатнулось, очевидно. Непонятно только, почему причину болезни они ищут в Беларуси. Если точнее – уже на интимном расстоянии от наших границ.  

В Германии развёрнуто командование, которое расформировали ещё в 1991-м. Игорь Мартынов о военных учениях возле белорусских границ-1

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Уже началось психологическое давление именно военной составляющей. Если взять нашу южную границу с Украиной, это спецоперации под кодовым названием «Полесье». Что получается сейчас на границе с Польшей? Сегодня там уже проведено учение 18-й механизированной дивизии Войска Польского. Что самое интересное – с отработкой очень странных вопросов: форсирование водной преграды, проделывание проходов в минно-взрывном заграждении, ведение наступательных действий. И возникает вопрос: почему у наших границ вы отрабатываете эти вопросы? На границе с Прибалтикой то же самое, такие же действия проходят и там. Полеты разведывательной авиации еще пару недель тому назад за неделю отмечалось порядка 20 пролетов вдоль наших границ, то сейчас они увеличились до 40 с лишним в сутки.  

Игорь Мартынов:  
В Германии сегодня развернуто командование по управлению баллистическими ракетами средней и малой дальности. То, которое было расформировано в 1991 году. Это командование США. В этом году это командование сформировано обратно, то есть возникает вопрос: для чего? К тому же, для размещения управления именно ракетами системы Р-3О2.  

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# Государственная граница Беларуси # общество # Игорь Мартынов # Ксения Худолей # Фотофакт

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