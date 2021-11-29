Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещании занимались не решением чужих геополитических проблем, а выработкой своей конкретной стратегии сдерживания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я поручал министру обороны и руководителю пограничных войск ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты, столкновения и так далее. В то же время генералу Хренину и Генеральному штабу было поручено подготовить планы возможного ответа на возможную агрессию против Беларуси. И не только агрессию – возможные противоправные действия с нарушением государственной границы. В Генштабе должны каждый раз помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Мужики, вы меня просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении (и даже не способны), мы для армии старались сделать. Поэтому цель нашего сегодняшнего совещания в этом центре – возможные реагирования наших Вооруженных Сил. Именно Вооруженных Сил, не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси.