Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берём оружие в руки

Новости Беларуси. У Беларуси есть все возможности реагировать на любые телодвижения с оружием на границах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании занимались не решением чужих геополитических проблем, а выработкой своей конкретной стратегии сдерживания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поручал министру обороны и руководителю пограничных войск ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты, столкновения и так далее. В то же время генералу Хренину и Генеральному штабу было поручено подготовить планы возможного ответа на возможную агрессию против Беларуси. И не только агрессию – возможные противоправные действия с нарушением государственной границы. В Генштабе должны каждый раз помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать.
Мужики, вы меня просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений (их немало), очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны в финансовом отношении (и даже не способны), мы для армии старались сделать. Поэтому цель нашего сегодняшнего совещания в этом центре – возможные реагирования наших Вооруженных Сил. Именно Вооруженных Сил, не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Беларуси.
То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал. Но планы на любое их действие, планы нашего противодействия, должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих Вооруженных Сил. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм. Я же человек военный, я видел, как в Советском Союзе это было. Вот, мы тут сейчас на картах все нарисуем, и будет хорошо. Хорошо, на картах надо рисовать планы, но мы должны четко понимать, как мы будем действовать.
Премьер-министр присутствует, слышит. Любую возможность, Роман Александрович, надо использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию. Я пригласил сюда специально и министра внутренних дел, и руководителя нашей пограничной службы, председателя комитета. Вы должны прекрасно понимать: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берем оружие в руки. И должен вам сказать, что в системе Министерства внутренних дел подготовленных ребят не меньше, чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне – это наши хорошие резервы.