Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь

Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ. Для Киселева это первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко для него – своеобразное «человеческое открытие». Далее обо всем – Ксения Худолей.

Лукашенко: мы будем просить этих людей, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет – читайте здесь.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:

Александр Григорьевич, вот буквально недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил о том, что если Германия откажется от американского... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они перевезут в Польшу. Дмитрий Киселев:

Они перевезут восточнее, ну понятно куда, в Польшу.

Александр Лукашенко:

Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно вот при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил – все сараи стоят на месте. Ксения Худолей, корреспондент:

И, конечно, обойти стороной отношения Беларуси и России в этой беседе было бы невозможно. Обсуждали разные аспекты Союзной интеграции и другие темы – их обещают показать в полной версии интервью.