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Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь

30 ноября 2021 17:43
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Новости Беларуси. «Поражает готовность Лукашенко отстаивать национальные интересы». Именно по этому лаконичному предложению можно понять, под каким именно впечатлением остался известный Дмитрий Киселев после интервью с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили долго и детально. О двусторонних отношениях Беларуси и России, интеграции в рамках Союзного государства, конституционной реформе в стране, миграционном кризисе на границе с ЕС и о том, чей же Крым. О последнем пункте нашего Президента спрашивали уже много раз. Вот вам и доступный ответ. Для Киселева это первая встреча с белорусским лидером. И как он после признался журналистам: интервью с Президентом Лукашенко для него – своеобразное «человеческое открытие».

Далее обо всем – Ксения Худолей.  

Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь-1

Лукашенко: мы будем просить этих людей, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет – читайте здесь.  

Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь-4

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:  
Александр Григорьевич, вот буквально недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил о том, что если Германия откажется от американского...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Они перевезут в Польшу.  

Дмитрий Киселев:  
Они перевезут восточнее, ну понятно куда, в Польшу.  

Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь-7

Александр Лукашенко:  
Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно вот при таком соприкосновении. Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил – все сараи стоят на месте.  

Ксения Худолей, корреспондент:  
И, конечно, обойти стороной отношения Беларуси и России в этой беседе было бы невозможно. Обсуждали разные аспекты Союзной интеграции и другие темы – их обещают показать в полной версии интервью.  

Лукашенко в ответ на действия НАТО: тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь-10

Ксения Худолей:
Уже после интервью Дмитрий Киселев рассказал журналистам, что первая его встреча с белорусским лидером и это интервью стали своеобразным «человеческим открытием». Было искренне, а что-то даже поразило.  

Киселев высказался о разговоре с Лукашенко. Какие у него впечатления и когда можно будет посмотреть интервью, читайте здесь.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Йенс Столтенберг # Александр Лукашенко # Дмитрий Киселев # Ангела Меркель # Ксения Худолей # Фотофакт

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