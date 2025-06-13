Начальник генштаба Израиля объявил о призыве десятков тысяч солдат

Израиль активизирует подготовительные мероприятия в связи с ударами по Ирану, мобилизуя десятки тысяч солдат и укрепляя свои позиции на всех границах. Об этом пишет РИА Новости.
Начальник генерального штаба Эяль Замир сообщил, что армия готовится к возможным ответным ударам.
Ранее ЦАХАЛ объявил об ударах по иранским военным и ядерным объектам. По словам официального представителя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, страна не собирается оставлять нападение без ответа.
Израиль также ожидает возможных ударов со стороны Йемена, Ливана и Сирии.