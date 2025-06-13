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Начальник генштаба Израиля объявил о призыве десятков тысяч солдат

13 июня 2025 11:06
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Начальник генштаба Израиля объявил о призыве десятков тысяч солдат-0

Израиль активизирует подготовительные мероприятия в связи с ударами по Ирану, мобилизуя десятки тысяч солдат и укрепляя свои позиции на всех границах. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник генерального штаба Эяль Замир сообщил, что армия готовится к возможным ответным ударам.

Ранее ЦАХАЛ объявил об ударах по иранским военным и ядерным объектам. По словам официального представителя комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, страна не собирается оставлять нападение без ответа. 

Израиль также ожидает возможных ударов со стороны Йемена, Ливана и Сирии.

Фото: pixabay

# Международная политика

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