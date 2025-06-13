Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Таиланде

Очередной инцидент произошел с самолетом индийской авиакомпании. Через несколько минут после взлета лайнер, направлявшийся из Таиланда в Дэли, вынужден был прервать полет и совершить аварийную посадку в Пхукете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало сообщение о заложенной на борту бомбе.

Самолет экстренно отбуксировали на запасную полосу. Все пассажиры и экипаж (около 200 человек) благополучно эвакуированы. После воздушное судно проверили сотрудники службы безопасности и саперы: взрывное устройство не обнаружено. Это второй инцидент за эту неделю с лайнером в Индии. Напомним, накануне в Ахмадабаде потерпел крушение самолет Air India, летевший в Лондон, погибли 241 человек. Причину крушения пока не выяснили. Авиакатастрофу уже назвали крупнейшей за последние 10 лет.