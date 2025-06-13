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Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Таиланде

13 июня 2025 10:44
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Очередной инцидент произошел с самолетом индийской авиакомпании. Через несколько минут после взлета лайнер, направлявшийся из Таиланда в Дэли, вынужден был прервать полет и совершить аварийную посадку в Пхукете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало сообщение о заложенной на борту бомбе.

Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Таиланде-2

Самолет экстренно отбуксировали на запасную полосу. Все пассажиры и экипаж (около 200 человек) благополучно эвакуированы. После воздушное судно проверили сотрудники службы безопасности и саперы: взрывное устройство не обнаружено. Это второй инцидент за эту неделю с лайнером в Индии. Напомним, накануне в Ахмадабаде потерпел крушение самолет Air India, летевший в Лондон, погибли 241 человек. Причину крушения пока не выяснили. Авиакатастрофу уже назвали крупнейшей за последние 10 лет.

# Самолет # Новости Индии

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