Приостановка в ДСНВ, условия для переговоров и действия в Украине. Проанализировали речи Путина и Байдена

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Наталья, какие у вас ощущения, что вы для себя почерпнули, услышав речь Послания Владимира Путина Федеральному собранию и речь господина Байдена? Как бы американская сторона ни пыталась это отрицать, все же речь Байдена была ответной реакцией на слова Путина.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Да. Кстати, очень хорошо видно было, что для западного мира бизнес – прежде всего. Есть ключевое понятие – это соотношение рисков и получаемой прибыли. Пока оно приемлемое, можно проводить ту или иную политику. И оно было очевидно приемлемо во всех военных интервенциях, которые до этого совершали США. Понятно, что сейчас ситуация критически иная и здесь нужно гораздо больше соотносить риски и выгоды и перекладывать риски, по возможности, на своих союзников. Прежде всего на поляков, которые так рвутся выполнять свою внешнюю стратегию, залечивать свои исторические раны. Если слушать президента Российской Федерации, то складывается некоторое ощущение, что мы долго разбрасывали камни, потом долго их собирали, а теперь начали обороняться. Но мы начали обороняться вынужденно, потому что в наш дом вломился амбал агрессивный. Раньше он действовал на заднем дворе, потом перешел на двор передний, а теперь он уже вломился в дверь. В этой ситуации пришлось реагировать, то есть это ситуация некой реакции, упреждения. Когда Байден говорит ту или иную позицию в отношении Украины, мы понимаем, что у Запада есть четкое понимание об Украине и ее роли: воевать с Россией до последнего украинца. Они составили этот политический проект антиУкраины.

Наталья Еремина:

Мы пока не понимаем, каков наш политический проект в отношении этих территорий, потому что есть определенная историческая подоплека, есть понимание того, что и Украины как таковой никогда не было. По большей части, ее историческая субъектность настолько незначительна в историческом контексте, что здесь опираться почти что и не на что. Но есть большие исторические пласты, на которые сейчас мы опираемся. А на какой из этих периодов нам опереться? Этот ключевой момент очень существенный. Отсюда и речь нашего президента о том, что мы вправе защищаться. Это было подчеркнуто много раз. Кроме того, наш президент обратил внимание, что сама архитектура международной безопасности была разрушена под лозунгом того, что якобы Россия не соблюдает эти договоренности именно с США. Это США последовательно вышли из тех договоренностей. Итог, реакция на эти выходы – это заявление России о том, что она приостанавливает свое участие в СНВ.

Надежда Сасс:

Что на практике означает слово «приостановка»? По факту, это первая ступень для полноценного выхода. Наталья Еремина:

На самом деле, это кинуть пробный шар и посмотреть реакцию, увидеть, есть ли заинтересованность стран вернуться к диалогу. Потому что это призыв к диалогу. Россия в очередной раз показывает, что она не разрывает никаких линий связи. Если бы разрывали линии связи, мы бы заявили о гораздо более жестких вариантах решения этих проблем. Мы бы заявили о выходе, а не о приостановке. Но проблема в интерпретации, как неверно интерпретируют наши западные непартнеры события в Украине, считая, раз Киев стоит, значит, это Киев молодец и, соответственно, они молодцы. Они интерпретируют неверно, совершают ошибку логическую, не понимая, что Киев стоит, потому что Россия ведет эти военные действия таким образом, чтобы не наносить этот максимальный урон, который обычно они привыкли наносить. Они судят по себе, по тем военным кампаниям, которые сами проводили. Надежда Сасс:

Алексей, скажите, в свете последних событий рушится термин «стратегическая стабильность»?

Алексей Дзермант, политолог:

Я использовал бы другой термин. Есть трещины, мы пока не видим, что полностью фасад, фундамент обрушен, но трещины серьезные. И мы все понимаем: чтобы обновить это здание, понадобятся очень серьезные усилия. Наверное, после завершения этого противостояния. Архитектура уже будет другой. Владимир Путин сказал, что в договоре об СНВ уже не хватает как минимум Великобритании и Франции, ядерных держав. Но есть же еще Китай. Мы понимаем, что есть и Северная Корея, и Индия, и Пакистан. Новая архитектура должна быть более глобальной и всеобъемлющей, если мы говорим о многополярном мире. Но пока даже США не готовы с кем-то считаться, кроме себя. И в этом кризис, что они не хотят никому давать право решать что-то на планете. Россия в этом смысле борется за всех остальных, отстаивая это право. Но пока мы придем к новым договоренностям, может пройти очень много времени. Сейчас острая фаза, и она достаточно надолго, пока все не устаканится и пока там не поймут, что придется делиться правами со многими в этом мире. Надежда Сасс:

Неоднократно и господин Лавров об этом говорил, уже перешли все красные линии, настолько уровень эскалации конфликта высок, и все же Россия заявляет: не дразните нас, не переходите эту черту, не вынуждайте нас использовать то, что мы не хотели бы. Снова-таки заявление о приостановке участия в договоре СНВ. Это же является сигналом. Если Запад снова будет его игнорировать, какие методы остаются?