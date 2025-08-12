Сыграны первые полуфинальные матчи Кубка Цыплакова – результаты

Хозяев не смутило то, что на второй половине площадки был действующий победитель турнира. Подопечные Юрия Файкова вышли вперед на 13-й минуте, счет открыл Матвей Горолев. Гости восстановили равенство в третьей 20-минутке усилиями Никиты Яценко. Основное время завершилось вничью – 1:1, победителя не определил и овертайм, а в серии буллитов сильнее оказался «Юниор». Победный бросок реализовал Анатолий Суворов.

Юрий Файков, главный тренер хоккейного клуба «Юниор»: Да, сложная игра. Где-то недоработали мы концовку, как планировали. Но это полуфинал. Выиграть хотят все. Если кто-то будет говорить, что мы рассматриваем Кубок как подготовку, это все от лукавого. Никакая тренировка так не способствует росту хоккеиста, как игра. Поэтому стараемся, чтобы у нас было как можно больше игр на Кубке.

Алексей Остринский, нападающий хоккейного клуба «Юниор»:

Как видите, матч был в одну шайбу, упор в упор. Где-то они давили, где-то мы. Команда наша поменялась, сильно их поменялась. Играли товарищеские встречи, уже знали, к чему готовиться. Поэтому была плотная игра, но удача сегодня на нашей стороне была. Нет права на ошибку, сразу надо включаться и играть. Нет права на поражение. Подготовка к сезону серьезная. Поэтому он интересен и тоже важен. Сделать задел на весь сезон и идти так дальше к чемпионству.

В параллельном полуфинале силами мерились «Белсталь» и «Ястребы». Здесь тоже вначале отличились хозяева. Соперник долгое время искал, чем ответить. Не нашел. Вместо этого пропустил в дебюте второго отрезка. После этого цифры на табло долго не менялись. На экваторе третьего периода преимущество гостей стало подавляющим. Так и закончили, 3:0 – в пользу «Ястребов». Ответные встречи состоятся 13 августа.