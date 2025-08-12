Лазуткин: Польша проамериканская, но при этом не протрамповская

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Польша проамериканская, но при этом не протрамповская. Вот когда Трамп начал говорить о том, что давайте с Россией мириться, жить дружно, у него в Польше начали падать рейтинги. Поляки считают, что надо обязательно дружить с США, но вот Трамп какой-то не такой президент. Поэтому он поддержал Навроцкого, но по факту, конечно, Польшу контролирует сегодня Брюссель. Потому что там правительство Туска, Навроцкий не имеет никакого влияния. Он президент, но это такой очень урезанный. Скажем, это не наш Президент, как в Беларуси. И в плане военных закупок сами поляки не могут сказать, для чего это. У нас есть Военная доктрина. В Польше старая доктрина принятая. И нету новых документов никаких. Они должны это принимать на уровне президента, но сами же польские штабисты говорят, что нет этого всего. Потому что у вас оппозиционный президент к правительству польскому, министр обороны оппозиционен президенту, который у них как бы главнокомандующий. Это создает в армии такое двоевластие, чего быть не должно. И реально они до этого закупали оружие, но это все были ПиСовские контракты. Когда Туск начал проверять эти контракты, там скандал на скандале. Мы уже рассказывали в эфире про истребители. А теперь проблема с танками.