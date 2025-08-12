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Минское «Динамо» по буллитам обыграло «Ладу» на Кубке Минска

12 августа 2025 19:53
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Матчем с «Ладой» столичное «Динамо» начало выступление в Кубке Минска. В турнире принимают участие четыре представителя КХЛ. На дебютный бой Дмитрий Квартальнов выставил весьма экспериментальный состав, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыл Даниил Сотишвили. Он здорово сработал на добивании. К слову, территориальным преимуществом владели россияне. Но это не помешало Вадиму Морозу увеличить отрыв своей команды. Просто так соперник сдаваться не собирался. На старте второго периода представители Тольятти отквитали один гол. А затем и вовсе сравняли цифры на табло. Итог – 3:2, в пользу динамовцев.

# Хоккей

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