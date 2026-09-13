«Запад не хочет признавать ни Россию, ни Китай, ни кого-то еще за равноправного партнера».
«Когда украинский вопрос стал ключевым для выживания демократии, они сами себя загнали в эту мышеловку».
«Мы с вами столкнулись с парадоксом».
«Стало понятно, что Соединенные Штаты Америки – этот олигархический кластер – это падающая империя. У них уже нет средств поддерживать глобализацию, поддерживать свое доминирование в мире».
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