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Новости по тегу #Наталья Ерёмина

Кризис доверия в Европе: почему инициатива «Хельсинки-2» пока невозможна?
13 сентября 2026 19:39

Кризис доверия в Европе: почему инициатива «Хельсинки-2» пока невозможна?

Благотворительности не будет! На каких условиях Америка согласится продолжить финансирование Украины?
09 февраля 2025 19:36

Благотворительности не будет! На каких условиях Америка согласится продолжить финансирование Украины?

Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии
09 февраля 2025 19:14

Наталья Ерёмина о USAID: эти организации оказались заложниками своей же собственной стратегии

Закрытие USAID – точка в многолетней глобалистской истории? Мнения экспертов
09 февраля 2025 19:06

Закрытие USAID – точка в многолетней глобалистской истории? Мнения экспертов

«Платите золотом, привозите его из своих резервов в Лондоне». Почему страны БРИКС отказываются от доллара?
29 августа 2023 14:19

«Платите золотом, привозите его из своих резервов в Лондоне». Почему страны БРИКС отказываются от доллара?

«Это сознательное решение – не приезжать». Эксперты рассказали, почему Путина не было на саммите БРИКС
29 августа 2023 14:03

«Это сознательное решение – не приезжать». Эксперты рассказали, почему Путина не было на саммите БРИКС

Юлия Абухович о целях БРИКС: «Страны могут сотрудничать, над ними не будет того, кто будет давить и душить»
28 августа 2023 20:37

Юлия Абухович о целях БРИКС: «Страны могут сотрудничать, над ними не будет того, кто будет давить и душить»

Наталья Ерёмина: «БРИКС нуждается в дополнительном сшивании с Латинской Америкой»
28 августа 2023 20:26

Наталья Ерёмина: «БРИКС нуждается в дополнительном сшивании с Латинской Америкой»

Помощника Си Цзиньпина скрутила охрана на саммите БРИКС, посчитав угрозой лидеру Китая
28 августа 2023 20:09

Помощника Си Цзиньпина скрутила охрана на саммите БРИКС, посчитав угрозой лидеру Китая

БРИКС положит конец западной гегемонии? Мнение Юлии Абухович
27 августа 2023 18:49

БРИКС положит конец западной гегемонии? Мнение Юлии Абухович

Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было
27 августа 2023 18:11

Наталья Еремина: мы говорим, что однополярный мир рухнул, но его никогда и не было

«Все смотрят на БРИКС». Какие перспективы у этого объединения? Анонс «САСС уполномочен заявить»
26 августа 2023 12:06

«Все смотрят на БРИКС». Какие перспективы у этого объединения? Анонс «САСС уполномочен заявить»