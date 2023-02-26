Так ли опасна спецоперация и какая в ней позиция России? Интервью с Тимофеем Бордачевым

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Почему СВО – это не повторение Карибского кризиса? Надежда Сасс, СТВ:

При анализе интересов вовлеченных в нынешнее противостояние сторон представляется, что Западу уступить легче всего. Компромисс с Россией по поводу Украины не принесет США или ЕС каких-либо потерь кроме частичных репутационных потерь в глазах тех же ястребов, которых в западном обществе не большинство. Тогда в чем загвоздка? Может, мы что-то не понимаем, и для Запада на кону стоит что-то грандиозное, что делает продолжение конфронтации оптимальным выбором? Каково ваше мнение? Потому что о мире мы хотели бы говорить, но никаких предпосылок и нет.

Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»:

Мне кажется, что сейчас на Западе нет понимания того, что ситуация является опасной. Может быть, они в чем-то и правы, потому что Россия тоже не говорит о том, что существующая ситуация несет непосредственную угрозу России здесь и сейчас. Россия говорит о стратегических угрозах, об этом говорил президент в своем послании, но ситуация далека от Карибского кризиса, например, когда США и СССР угрожали территориям друг друга. Я не думаю, что сейчас восприятие этого конфликта является достаточно драматическим, чтобы идти кому-то на уступки или вести переговоры. Россия говорит, что она, несмотря на поставки западного оружия, доведет свое дело до конца. В принципе, на Западе это могут рассчитывать как приглашение. Ну и воюем до последнего украинца, а дальше видно будет. Зачем уступать, переговоры, если воюется? Какие сейчас отношения между Россией и Китаем? Надежда Сасс:

Думаю, многие международники следили за перемещениями и встречами господина Ван И. В последние дни появилось много разговоров, что в нынешнем кризисе Китай сделал свой выбор и готов перейти к более активной поддержке России. Насколько это так?

Тимофей Бордачев:

Это зависит от того, что мы понимаем под более активной поддержкой России. На всех уровнях в течение всего года неоднократно подтверждалось, что китайско-российское стратегическое партнерство является прочным, как скала, как определил господин Ван И. Ни у кого в России вопросов за последний год не возникало. Мы полностью довольны той позицией, которую занимают наши китайские друзья. Они последовательно призывают к миру, что правильно, они последовательно указывают на то, кто является главным виновником европейского кризиса, кто должен пойти на переговоры, кто должен прекратить снабжать киевский режим вооружением, и тем самым все больше нести гибель народу Украины. Поэтому я не думаю, что мы можем говорить, что китайская позиция как-то изменилась. Она остается последовательной на протяжении всего прошедшего года, и Россия вполне этим довольна. Россия – инициатор конфликтов или просто жертва? Надежда Сасс:

На ваш взгляд, в каких еще точках следует ожидать обострения противостояния России и Запада? Что это может быть: Африка, Сирия, Венесуэла? Или Украина отнимет у России столько сил, что в других местах Россия будет избегать какой-либо конфронтации?