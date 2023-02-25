Лукашенко о выборах в Польше и Литве: если они дадут людям проголосовать, народы их сметут

Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, СТВ:

Дорога в никуда – так коротко можно охарактеризовать барьеры Варшавы. Нарушена политическая и экономическая логистика и даже логическая цепь в принятии политических решений Варшавой.

Татьяна Зенько, политический обозреватель Первого национального канала Белорусского радио:

К чему могут привести игры польской стороны в директора шлагбаума и закрытие границ? В желании сделать хуже Беларуси Польша забывает о важных маршрутах в Азию. Под ограничения попали и казахстанские грузоперевозки.