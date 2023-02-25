Лукашенко о выборах в Польше и Литве: если они дадут людям проголосовать, народы их сметут
Новости Беларуси. После участия в празднике любительского спорта «Минская лыжня» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Охвачены все злободневные темы. От геополитики до внутренней повестки. Президент высказался и о том, что обсуждает политический истеблишмент Европы, и о том, что волнует людей в разговорах на кухне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Дорога в никуда – так коротко можно охарактеризовать барьеры Варшавы. Нарушена политическая и экономическая логистика и даже логическая цепь в принятии политических решений Варшавой.
Татьяна Зенько, политический обозреватель Первого национального канала Белорусского радио:
К чему могут привести игры польской стороны в директора шлагбаума и закрытие границ? В желании сделать хуже Беларуси Польша забывает о важных маршрутах в Азию. Под ограничения попали и казахстанские грузоперевозки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти обезумевшие даже не думают, когда делают какой-то шаг. Хотите вы навредить России – попробуйте, у вас есть граница с Калининградской областью. Беларуси хотите навредить – навредите здесь, у нас же огромная, тысячу километров граница. Но что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу.
Второй вопрос. Зачем своих рубите? Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки (Евросоюз) к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним. Надо же было показать, что они тут за американцев «воюют» и готовы на все – и себе в голову выстрелить. Поэтому понятны их шаги.
Когда приехали поляки и литовцы к нам, посмотрели на нашу «диктатуру» и говорят: мы тоже хотим. А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Но люди разберутся. Поляки же не дураки. Это такие же люди, как мы. И литовцы тоже далеко не дураки. Разберутся! У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот и посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать – народы их сметут.
Евгений Пустовой, СТВ:
Все эти ухабы европейского пути, в принципе, не коснулись белорусов. А сложности на этой исторической трассе лишь закаляют наш национальный характер. Не все же коту масленица. А сегодня в Беларуси праздник. И Масленица, и «Минская лыжня», которая собрала все регионы страны.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Они же калечат судьбы людей!» Лукашенко о давлении на белорусских олимпийцев со стороны МОК
Лукашенко: даже если мы акцизы повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали?
«Собака лает – караван идет». Лукашенко о давлении на Беларусь со стороны Запада