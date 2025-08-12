Белорусы с триумфом вернулись с чемпионата России по пахоте

Золото на вспашке поля, серебро в гонке тракторов. Белорусская государственная сельхозакадемия с триумфом вернулась с открытого чемпионата России по пахоте. Он проходил в Ленинградской области и собрал 55 лучших механизаторов из регионов России, а также мастеров из Беларуси, Абхазии, Кыргызстана и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ленинградская область. Фронт сельскохозяйственных работ – поле между двумя городами. Но вместо комбайнов здесь стальные кони на скоростной пахоте, рев моторов и 250 тысяч болельщиков. Открытый чемпионат России – это битва за эталонную борозду. И в нем команда Белорусской государственной сельхозакадемии показала высший пилотаж.

Победителем открытого Кубка России по пахоте 2025 года становится механизатор из Республики Беларусь! Владимир Гусаров не скрывает: ключ к победе в безупречном сочетании науки и многолетней практики.

Владимир Гусаров, декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

И в очередной раз мы просто доказали, что мы можем не только надиктовывать, чтобы студенты писали конспекты, а и сами своими руками показать достойный результат и занять первое место на Кубке России.

Весомая во всех смыслах награда досталась нелегко. Если в прошлом году команда БГСХА впервые побывала на чемпионате и только прощупала почву, присмотрелась к маневрам, искала тонкости и, честно говоря, не вызывала у соперников опасений, то в этом могилевские аграрии были заряжены на победу.

Владимир Гусаров:

В этом году мы ехали побеждать. В прошлом году был дебют. Но в этом году мы уже были готовы, знали все тонкости, нюансы, даже какие-то секреты. Поэтому в этом году мы ехали уже за победой.