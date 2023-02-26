Конфликт набирает обороты! Почему Путин и Байден не могут прийти к перемирию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Западные партнеры ставили первоначальной целью позволить продержаться Украине 3-6 месяцев. Потом, конечно, вся эта ситуация вышла из-под контроля, поэтому сегодня уже Украина встречает господина Байдена на своей территории. И Америка уже открыто показывает, что она является не просто партнером, а отцовская любовь проявляется. Хотя цинизма в подобных акциях достаточно много. И все понимают, что визит Байдена рассчитан на его целевую аудиторию в преддверии выборов 2024 года. Нужно аргументировать, зачем же столько средств из карманов американских налогоплательщиков идет на поддержку Украины.

Алексей Дзермант, политолог:

Пока все-таки эта война для Америки выгодна, потому что мы видим, как Америка перекрывает сотрудничество в энергетической сфере Европы и России. То есть стратегическая задача выполняется: Европа дрейфует в сторону США, евроатлантическое единство крепится, а не в сторону, условно, Евразии, России или Китая. Мы видим, как передел произошел. В этом плане, конечно, Европа – жертва этой войны. Надежда Сасс:

Как и Украина. Алексей Дзермант:

Да. Европа теряет стратегическую субъектность и потенциал промышленный. И Украина теряет еще демографически. Самая жалкая жертва – это Украина. Потому что там страдают люди, умирают. Это демография, я не знаю даже, сколько потом понадобится времени, сколько миллиардов долларов, чтобы восстановить потом Украину. Неужели мы думаем, что этим будут заниматься США и ЕС? Конечно, нет. Для них это будет выгодна серая зона, которая будет вытягивать ресурсы из России.

В один день, 21 февраля, с речью выступили президенты США и России. Журналисты уже окрестили это событием мирового масштаба. При этом многие эксперты и СМИ принялись сразу же сравнивать послания двух лидеров, противопоставляя заявления Джо Байдена Владимиру Путину.

Владимир Путин, президент России:

Все годы после развала Советского Союза Запад не оставлял попыток поджечь постсоветские государства и окончательно добить Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического государственного пространства. Поощряли и натравливали на нас международных террористов, провоцировали региональные конфликты по периметру наших границ, игнорировали наши интересы и использовали средства экономического сдерживания и подавления. Еще до визита Байдена в Польшу Белый дом уверял, что речь американского лидера ни в коем случае не будет ответом на послание Путина. Однако в реальности все вышло иначе.

Джо Байден, президент США:

Соединенные Штаты и страны Европы не собираются уничтожать Россию. Запад не собирался нападать на Россию, как об этом говорит Путин. Но мы накажем всех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности. Конфликт в Украине никогда не будет победой для России. Никогда. Пожалуй, самым обсуждаемый моментом в речи Владимира Путина был финал. Москва объявила о приостановке своего участия в Договоре об СНВ. Ведь НАТО во главе с США не только наращивают свой военный потенциал вокруг России, но и не стесняются использовать ядерную риторику.

Владимир Путин:

США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. На эти обвинения Байден решил никак не реагировать. Но дал понять, что военный конфликт будет продолжаться.