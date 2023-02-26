Конфликт набирает обороты! Почему Путин и Байден не могут прийти к перемирию?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Западные партнеры ставили первоначальной целью позволить продержаться Украине 3-6 месяцев. Потом, конечно, вся эта ситуация вышла из-под контроля, поэтому сегодня уже Украина встречает господина Байдена на своей территории. И Америка уже открыто показывает, что она является не просто партнером, а отцовская любовь проявляется. Хотя цинизма в подобных акциях достаточно много. И все понимают, что визит Байдена рассчитан на его целевую аудиторию в преддверии выборов 2024 года. Нужно аргументировать, зачем же столько средств из карманов американских налогоплательщиков идет на поддержку Украины.
Алексей Дзермант, политолог:
Пока все-таки эта война для Америки выгодна, потому что мы видим, как Америка перекрывает сотрудничество в энергетической сфере Европы и России. То есть стратегическая задача выполняется: Европа дрейфует в сторону США, евроатлантическое единство крепится, а не в сторону, условно, Евразии, России или Китая. Мы видим, как передел произошел. В этом плане, конечно, Европа – жертва этой войны.
Надежда Сасс:
Как и Украина.
Алексей Дзермант:
Да. Европа теряет стратегическую субъектность и потенциал промышленный. И Украина теряет еще демографически. Самая жалкая жертва – это Украина. Потому что там страдают люди, умирают. Это демография, я не знаю даже, сколько потом понадобится времени, сколько миллиардов долларов, чтобы восстановить потом Украину. Неужели мы думаем, что этим будут заниматься США и ЕС? Конечно, нет. Для них это будет выгодна серая зона, которая будет вытягивать ресурсы из России.
В один день, 21 февраля, с речью выступили президенты США и России. Журналисты уже окрестили это событием мирового масштаба. При этом многие эксперты и СМИ принялись сразу же сравнивать послания двух лидеров, противопоставляя заявления Джо Байдена Владимиру Путину.
Владимир Путин, президент России:
Все годы после развала Советского Союза Запад не оставлял попыток поджечь постсоветские государства и окончательно добить Россию как самую большую сохранившуюся часть нашего исторического государственного пространства. Поощряли и натравливали на нас международных террористов, провоцировали региональные конфликты по периметру наших границ, игнорировали наши интересы и использовали средства экономического сдерживания и подавления.
Еще до визита Байдена в Польшу Белый дом уверял, что речь американского лидера ни в коем случае не будет ответом на послание Путина. Однако в реальности все вышло иначе.
Джо Байден, президент США:
Соединенные Штаты и страны Европы не собираются уничтожать Россию. Запад не собирался нападать на Россию, как об этом говорит Путин. Но мы накажем всех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности. Конфликт в Украине никогда не будет победой для России. Никогда.
Пожалуй, самым обсуждаемый моментом в речи Владимира Путина был финал. Москва объявила о приостановке своего участия в Договоре об СНВ. Ведь НАТО во главе с США не только наращивают свой военный потенциал вокруг России, но и не стесняются использовать ядерную риторику.
Владимир Путин:
США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне.
На эти обвинения Байден решил никак не реагировать. Но дал понять, что военный конфликт будет продолжаться.
Джо Байден:
Когда президент Путин приказал своим танкам въехать в Украину, он думал, что мы перевернемся. Он ошибался. Он думал, что НАТО расколется и разделится. Вместо этого НАТО более сплочен, чем когда-либо прежде.
В Москве неоднократно повторяли о важности сохранить мир. Ведь сейчас он как никогда хрупок.
Владимир Путин:
Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов.
В США о хрупкости мира решили не задумываться. В своей речи Байден лишь подтвердил дальнейшее желание Вашингтона оказывать всяческое давление на Москву.
Джо Байден:
Не должно быть сомнений – мы не дрогнем и не устанем поддерживать Украину. На этой неделе мы объявим о новых санкциях против России.
По мнению экспертов, послания Путина и Байдена стали политическими жестами в рамках российско-американского противостояния, суть которого – взаимное признание права на интересы и сферу влияния. При этом, как подчеркнул Владимир Путин, ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.
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