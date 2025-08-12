В Великобритании введены ограничения на использование воды из-за засухи

В Великобритании введены ограничения на использование воды. Аномальная жара привела к самой масштабной за последние полвека засухе сразу в нескольких регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти призывают жителей экономить ресурсы. В Йоркшире уже введен запрет на полив частных садов. Нехватка влаги сказывается и на урожае, что не только означает финансовые потери для фермеров, но и сбой в поставках и рост цен на продукты питания по всей стране. Схожая ситуация наблюдается и в Евросоюзе. Брюссель уже разрабатывает план решения проблемы нехватки пресной воды в Европе. Планируется сократить потребление на 10 % к 2030 году. Реализация инициативы потребует около 23 миллиардов евро ежегодно.