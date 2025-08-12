Лазуткин о Корже: если люди работают на повестку, то повестка их съест

Андрей Лазуткин, политолог:

Если люди работают на повестку, то повестка их съест. Потому что украинцы сегодня одно рассказывают, завтра они будут мир подписывать на Аляске, послезавтра что-то еще. И, конечно, вот эти все исполнители окажутся в дураках потом. Поэтому конъюнктурщики слетят. И Корж, если бы не отсвечивал, пел бы дальше свои песни, деньги бы зарабатывал. А так оказалось, что он еще и провокатор, который привел бандеровцев на польский стадион. Дальше ему в Польше будут не рады. А где ему собирать? В Германии сколько русскоязычных, которые на него пойдут? Или в США каком-нибудь? Ну, это будет, знаете, сложнее – стадион собрать. Поэтому, конечно, это крест на его коммерческом заработке. Вот этот стадион и вся эта провокация. Поэтому все получили негатив. И поляки тоже. А государственная пропаганда что делает? Она злорадствует и говорит: «траллики уже не ходят», «малый повзрослел» – там все эти песни даже можем понапевать. Это все получилось абсолютно в плюс Беларуси.