Наталья Еремина о планах Запада: «Не будет России – не будет мира»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

За этот год было очень много горячих точек. Скорее, таких пороховых бочек, которые Запад смог бы с легкостью зажечь. Та же ситуация с Коссово, Сербия для Российской Федерации является очень важным в историческом плане актором международных отношений, и игнорировать тоже нельзя было. Но есть ли у Запада такое желание либо сейчас ситуация с Тайванем – главная схватка, которую нам еще предстоит увидеть, заставляет США концентрироваться исключительно на ситуации вокруг Украины?

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Это очень интересный вопрос по той причине, что если мы посмотрим основные стратегические документы США, то они ориентированы на тихоокеанский регион. Как и британцы, рассматривают тихоокеанский регион как основной для своих притязаний, чтобы подтвердить свое глобальное лидерство. Но очень интересный подход. Дело в том, что выход к тихоокеанскому региону возможен с разных сторон. Да, для США он возможен с разных сторон, для британцев, например, союзников по НАТО, возможен в том числе через Россию. Конечно, в данном случае большое российское пространство и определенные фланги, которые контролирует Россия, которые позволяют выйти с одной стороны в Арктику, с другой – Ближний Восток, Центральная Азия, Кавказ, вплоть до тихоокеанского региона. Это как раз ключевой вопрос, потому что пока есть такой субъект, как Российская Федерация, который контролирует основные структурные линии передвижения, то претендовать, что вы решите все свои задачи в тихоокеанском регионе, будете там лидировать, просто невозможно, хотя мы видим это смещение. По этой причине европейский фронт – сопутствующий плацдарм. Антироссийская риторика и завязывание России здесь – это очищение для каких-то определенных манипуляций, для определенных тактик, которые могут быть проявлены в текущем году именно в этом регионе.