«Время для перезапуска системы». К чему Китай призывает американцев, публикуя план о мире в Украине?

Мы живем в условиях мировой гибридной войны. Это сочетание политического, экономического и информационного давления. И ситуация на польской и литовской границе, и вмешательство в выборы, и милитаризация – все это оружие таких конфликтов, которое на данном этапе Запад развернул против нас, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но Беларусь – всего лишь этап на подступах к более крупным мировым игрокам. Интересы Запада пролегают через ослабление России к Китаю. Это понимают и в Минске, и в Москве, и в Пекине. И Пекин долго был как бы над схваткой: занял выжидательную позицию, наблюдал. Но время для философских рассуждений вышло.

На неделе Китай опубликовал мирный план разрешения конфликта в Украине. В документе 12 пунктов. Ключевые моменты – возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран и отказу от менталитета холодной войны.

На предложения Пекина в мире отреагировали по-разному. На Западе это вызвало заметное раздражение. Впрочем, другого и не ждали, ведь план же реально про мир, а не про войну, а это уже не так интересно. Да и США, и Европе не с руки более активное участие Пекина. Так что генсек НАТО заявил, что «к Китаю нет большого доверия», поскольку Пекин не осудил российскую спецоперацию.

Президент ФРГ отметил, что Запад рад любым конструктивным предложениям, но усомнился, «хочет ли Китай играть такую конструктивную роль».

А на Банковой сообщили, что китайский план, предусматривающий прекращение огня, Киев не устраивает. Но такое положение дел больше не устраивает Китай. В Пекине понимают, что в Украине сейчас решается, возможно, и будущее КНР тоже. Если не как государства, то как крупного геополитического игрока.

Анатолий Бояшов, эксперт Центра международных исследований ФМО БГУ:

У этого плана есть два измерения: одно тактическое, другое – стратегическое. В тактическом плане это, разумеется, урегулирование мирное украинского конфликта. Китай сейчас обобщил все те позиции, которые долгое время китайцы выдвигали для американцев. Долгое время после распада СССР. Китай призывал американцев отказаться от блокового мышления, от действий в НАТО в духе времен Холодной войны. От санкций как средства давления. И сейчас тот факт, что Китай эти положения публикует в открытый доступ, говорит о том, что Китай апеллирует к тем американцам, которые выступают за мир, а не за войну, которые выступают за развитие, а не за радикализацию и которые не представлены в американской президентской администрации. Китайцы однозначно говорят, что сейчас время для мирных переговоров, время для стратегических договоренностей, время для перезапуска системы. Надо отметить, что Минск понимает и разделяет такой подход Пекина к разрешению кризиса в Украине. Мы мыслим в одном направлении, и наша страна с самых высоких трибун продвигала мирные инициативы, выступала с предложением перезагрузки глобальной системы безопасности. Наши посылы и сегодня неизменны. Это еще одна точка соприкосновения Беларуси и Китая.

Анатолий Бояшов:

У Беларуси и Китая схожее видение урегулирования мирного по Украине и в мире в целом. Если вспомнить, Беларусь долгое время продвигала инициативу «Хельсинки 2» – альтернативу военному урегулированию, альтернативы тем договоренностям, которые были приняты еще в прошлом веке. Сегодня они не работают, сегодня их нужно перезапускать. И в этом плане Беларусь и Китай смотрят на эту проблему практически одинаково. Глубинной причиной конфликта украинского и, возможно, других конфликтов в мире является отсутствие системного подхода к неделимой безопасности. Уже на следующей неделе Александр Лукашенко встретится с Си Цзиньпином лично. Чего ждать от переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Есть несколько фактов, которые стоят внимания.