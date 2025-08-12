Лазуткин: Зеленский всё равно сможет продержаться у власти

Андрей Лазуткин, политолог:

А может ли Зеленский дальше продержаться? Я считаю, что все равно может. То есть это люди, повторюсь еще раз, не глупые. У него неплохие советники, тот же Подоляк. Люди, которые прошли через много избирательных кампаний. Если надо будет, они будут проводить и выборы Зеленскому. Вопрос, конечно, рейтингов. У кого там какие рейтинги? Но рейтинг... Это на войне что? Это военные победы. Либо какие-то военные поражения. Вот пока они не получили такого большого поражения, то у Зеленского будет все равно какой-то достаточно высокий рейтинг.

Если же произойдет какое-то там в течение полугода не прорыв там, а какой-то выход куда-то, к чему-то, и это ударит по рейтингам власти, вот тогда и Зеленский выборы, конечно, проиграет. Но пока этого нет. И отсюда все-таки вот эта наглость, она берется тоже. Понятно, что есть Европа, есть ее поддержка, но я думаю, они рассчитывают, что сохранится вот этот темп такого медленного российского наступления без какого-то большого обвала. И, видимо, они пытаются опять же эти переговоры затягивать, от них уходить. Они в Стамбуле ничего не сделали, когда по второму разу пошли все эти вот контакты.

Это такая удивительная самонадеянность. Вот на что они рассчитывают. Ну, видимо, расчет на то, что удастся все-таки каким-то образом продержаться до конца летней кампании. Потом будет зимняя кампания, которая менее интенсивно всегда происходила. Там у Трампа будут промежуточные выборы в Конгресс. То есть, возможно, демократы усилятся. И вот, я думаю, они прямо в календаре зачеркивают дни, сколько им надо еще продержаться.