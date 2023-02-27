Запад может измениться только так и никак иначе – на 360 градусов. Почему никто не исправил Бербок на Мюнхенской конференции?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Есть такое выражение: обвести вокруг пальца. Значит, обмануть самым примитивным и рассчитанным на полных дураков методом. А палец тут при чем?

А при том, что для иных простофиль нет надобности даже опускаться до хитроумных фокусов, им достаточно показать пальчик, обвести их вокруг него на 360 градусов. И все – делай с ними, что хочешь! Точь-в-точь как пелось в знаменитом фильме про Буратино и «Поле дураков».

Обвести вокруг Бербок – подробности здесь.

Но есть среди последних особая когорта, состоящая из дураков выдающихся. Этим даже пальчик не надо показывать, они сами обведут себя вокруг себя же и на полные 360 градусов. И останутся без головы. Впрочем, без нее они были и до начала движения. Чем еще они отличаются от обычных дураков? Да своей нескромностью. Они почему-то вбили себе в голову, что они очень умные, и на этом «основании» начинают поучать других. Причем с таким апломбом, безапелляционностью и дурацкой запальчивостью, что иные господа невольно восклицают: «Ой, умный. Аж страшно!» Вот такое сборище кретинов представляла собой нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности.