Вопросы, где нет ни Европы, ни Украины – политолог о повестке встречи Путина и Трампа на Аляске

Андрей Лазуткин, политолог: Начнем издалека. Когда была золотая лихорадка на Аляске, там старатели мыли золото. Но старатель, когда намыл немножко золота, так вот старателю надо было золото как-то потратить. И вот дед Трампа, Фридрих Трамп, он сам, будучи уроженцем Германии, переехал временно на Аляску. И там открывал для старателей отели, гостиницы и еще, Григорий, бордели. То есть он обслуживал старателей, и таким образом появился семейный капитал семьи Трампов. Это не придумка белорусской пропаганды. Почитайте в интернете, в американском интернете, кто английским владеет. Поэтому Аляска Трампу не чужая. Для него это такая малая родина и почти дом родной.

Вот он туда прилетает. Если посмотреть хотя бы какие-то видео про Аляску, там дикая территория, холодная территория, там она во многом пустынна, но там самое главное, что можно провести Северный морской путь, транзит товаров через Россию, через Арктику. И кроме того, значит, есть вопрос добычи месторождений – там шельфы и с американскими технологиями, потому что нефтесервис, который есть в России, он был советским в одно время, а сейчас после того, как мы развились за 30 лет очень сильно, мы некоторые вещи потеряли. Так вот были расчеты, что, допустим, американцы будут нам помогать бурить некоторые месторождения в Арктике еще до СВО, но потом это все рухнуло. То есть есть там четыре крупные компании, которые создают такой картель на рынке нефтесервиса. И, кстати, Трамп, когда эти компании сразу ушли из России, но некоторые еще работали. А Трамп, когда пришел к власти, они запретили окончательно любой американский нефтесервис в России. Это было в феврале 2025 года.

Поэтому есть что предложить американцам. Это добыча нефти. Скорее всего, будут договариваться по транзиту по Северному морскому пути и по нефти, как она может быть совместно добываться, какой-то концессии и так далее. Кроме того, вы подняли вопрос «Северного потока – 2». Я думаю, это все тоже России очень интересно обсуждать. Потому что без Зеленского, без Европы, ну что можно подписывать? Какие документы? Это как если бы мы с вами обсуждали какого-то третьего человека, которого здесь нет, типа он все сделает. А если не сделает? Поэтому, скорее всего, Украина – это такой повод обсудить что-то, подписать, возможно, декларацию о том, что мы собираемся всех помирить. Это может быть. Но реально надо договариваться по двухсторонним вопросам, где нет ни Европы, ни Украины. Тогда это будет работать.