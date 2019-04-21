Послание Президента как руководство к действию. Самые яркие тезисы и мнения экспертов – в одном материале

Новости Беларуси. 19 апреля Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Без сомнения, это одно из центральных политических событий года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С подробностями Послания Президента – корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Огнева, СТВ:

Самое важное и обсуждаемое политическое событие года. Послание Президента народу и парламенту СМИ уже разбили по тематическим группам. Нашли из года в год повторяющиеся мысли и тезисы, что неплохо. Значит, мы не отказываемся от поставленных задач. Определили основные акценты и новые подходы. Всё это верно. Но нынешнее Послание серьезно отличается от предыдущих по многим причинам. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. О чём говорил Александр Лукашенко

Буквально с первых минут стало понятно: нынешнее Послание – своеобразная ревизия четвертьвекового независимого пути: с чего начинали и к чему пришли. Смысл речи глава государства подчеркивал постоянно, отвлекаясь от чтения и переходя на прямую речь. Паузами и интонациями давал понять: сказанное важно для каждого из нас. Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом «Наконт зоркі «Ютуба». Игорь Марзалюк объяснил, почему Послание Президента вызвало у него столько эмоций

Сберегать суверенитет и развиваться. Беспрецедентные меры социальной поддержки. Три директивы – о них говорили не раз – должны развернуться в национальные проекты. Они построены вокруг человека: ради достижения нового качества жизни для всех поколений. Цели – созвучные каждому белорусу. Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной» Чтобы взять цены под контроль, профсоюзы Беларуси уже разработали целую программу и направили предложения в правительство. Механизмы для честного ценообразования есть, осталось привести весь механизм в движение.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Давайте установим в корзине потребительской определенные потолки на эти цены для того, чтобы не было спекуляции и не могли чрезмерно завышать цены. Мы не говорим, что мы должны жестко установить цены. Надо потолки сделать, надо коридоры сделать. Этого нет сегодня. Мы правительству сегодня направили это наше предложение. Я думаю, что оно будет реализовано. Это долгосрочная политика, и она уже началась. Никакого популизма – только конкретные поручения. Руководство к действию. Подробно, с цифрами и сроками. «Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере Президент Беларуси: «Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо» О проблеме знают, план действий уже разработан.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Средняя зарплата по отрасли образования – чуть больше 700 рублей на сегодняшний момент. Понятно, что это в среднем. У нас есть и низкооплачиваемые категории работников. Мы тоже над этим работаем. Вместе с тем для учителя еще важна не только зарплата, но и его определенная статусность, восприятие в обществе. Согласитесь со мной: если сегодня родитель со школьником обсуждают учителя, даже если учитель не прав и в отношении его высказываются негативные суждения, то говорить о престиже профессии учителя не приходится. Нужно выставить определенный баланс, когда взрослые должны обсуждать взрослые проблемы, а дети должны обсуждать детские проблемы. Три блока послания: социальная часть, прорывная технологическая и внешнеполитическая. Социальная беспрецедентна. Многодетные семьи по-прежнему будут получать помощь по жилью. Демографический пакет прочно увязывают с повышением благосостояния. Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»

О правильности выбранного четверть век назад в Беларуси пути можно спорить, но факты – вещь упрямая. ВВП на душу населения за это время вырос в пять раз, промышленное производство – в два с половиной раза. В экономике четко названы приоритеты: инвестиционный климат, повышение производительности труда, цифровизация, снятие инфраструктурных преград. Развитие за счет повышения внутреннего спроса. Многие скажут: «А где его взять?». Прорываться будем национальными проектами. Где нужно – и госфинансированием. Читай, поддержка крупных предприятий. Президент о среднем и малом бизнесе: «Давайте не будем забывать, кто приносит нам славу и кто приносит нам богатство» Президент Беларуси: «От спортсменов требуется одно – дайте результат и не ссылайтесь на то, что вам чего-то не хватает» Критика обоснована. Это подчеркивают и руководители профильных ведомств. Да и сами спортсмены признают: способны на большее.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент вправе требовать результаты от наших спортсменов, потому что мы видим, что у нас инфраструктура спортивная очень развита и всё для этого есть. Поэтому требования справедливы. Лучше требовать больше, чем меньше. Шла речь в Овальном зале и о безопасности. Сегодня война за умы разворачивается вовсе не на поле боя. Главная арена сражений – Всемирная паутина. Закрыться от мира – значит, изолировать себя от происходящих в нем изменений. Беларусь выбирает путь открытого общения, но со своими правилами. Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это всё чепуха» Снижать планку ориентиров и размывать их нельзя. Задачи сложны, но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, набирая темп этого движения. По дороге, как указательные знаки – принятые решения. И не важно, на русском или белорусском языке они написаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Замечаю: опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка – русский и белорусский. Не украинский, не российский – русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце – он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять – разум или сердце? Опять уже какие-то жалобы от нашего населения. Не говорю уже о россиянах, что где-то вывески оперативно меняются, еще что-то. Слушайте, до глупостей доходит. Еду по дороге, трасса, как ее называют, президентская. Роль государства по-прежнему первична, но уже не доминирующая. Эра железного кулака прошла. Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику