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В Турции умер мужчина после операции по пересадке волос

01 августа 2025 08:05
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В Турции умер мужчина после операции по пересадке волос-0

В Стамбуле умер 38-летний турист из Соединенного Королевства после того, как ему была проведена операция по пересадке волос. Об этом пишет РИА Новости

Операция длилась около пяти часов, после чего мужчине внезапно стало плохо. Его отвезли в больницу, где он скончался.
Пересадка волос – это хирургическая процедура, в ходе которой осуществляется трансплантация фолликулов для возобновления волосяного покрова.

Ранее аналогичный случай со смертельным исходом был зарегистрирован в Индии, где причиной стала инфекция, возникшая из-за нарушения санитарных норм.

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Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# калейдоскоп

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