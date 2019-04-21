«Наконт зоркі «Ютуба». Игорь Марзалюк объяснил, почему Послание Президента вызвало у него столько эмоций

Новости Беларуси. 19 апреля Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Овальном зале речь слушали больше 400 приглашенных: депутаты, сенаторы, дипломатический корпус, представители СМИ и общественности.

Но интернет-сообщество из видеоряда выхватывает реакцию председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка. Растроганный депутат мгновенно становится любимцем соцсетей.