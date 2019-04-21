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«Наконт зоркі «Ютуба». Игорь Марзалюк объяснил, почему Послание Президента вызвало у него столько эмоций

21 апреля 2019 16:58
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Новости Беларуси. 19 апреля Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Овальном зале речь слушали больше 400 приглашенных: депутаты, сенаторы, дипломатический корпус, представители СМИ и общественности.

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Но интернет-сообщество из видеоряда выхватывает реакцию председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка. Растроганный депутат мгновенно становится любимцем соцсетей.

«Наконт зоркі «Ютуба». Игорь Марзалюк объяснил, почему Послание Президента вызвало у него столько эмоций-1

«Наконт зоркі «Ютуба». Игорь Марзалюк объяснил, почему Послание Президента вызвало у него столько эмоций-3

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наконт зоркі «Ютуба». Да, я шчыры чалавек. Да, я эмацыйны чалавек. Але я хачу патлумачыць адну рэч. Там было тое, што для мяне – сэнс жыцця. У мяне і зараз будуць слёзы гэтыя. Прэзідэнт вельмі дакладна сказаў адну рэч: што выраслі пакаленні беларусаў, для якіх незалежнасць – гэта як паветра, яны ў гэтым жывуць.

А для мяне Беларусь – гэта краіна маіх сэнсаў. Для мяне Беларусь – гэта зямля, дзе маі продкі стагоддзямі жылі. Для мяне Беларусь – гэта адзінае непарыўнае цэлае.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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