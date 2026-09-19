Новости по тегу #Александр Богданович

Спортивная программа праздника масштабная и разнообразная. Впереди – зрелищные состязания по современным урбанистическим дисциплинам.
Утром 7 сентября руководство минского «Динамо» и Федерации хоккея, а также игроки клуба и команды Президента почтили память.
Срок полномочий Александра Богдановича рассчитан на 4 года.
«В спорте прежде всего необходим результат!» Именно в этой лаконичной и принципиальной фразе Александра Лукашенко заключен и центральный посыл совещания 16 июня.
Спортивный праздник, посвященный 35-летию НОК, прошел в абсолютно новом формате.
Секретами мастерства в гребле на байдарках и каноэ с подрастающими чемпионами поделился триумфатор Олимпийских игр Александр Богданович.
Специалисты отмечают, что этот сезон показал, насколько востребован отечественный хоккей среди болельщиков.
Успехи «зубров» в прошлом сезоне не оставили равнодушными любителей ледовой игры номер один, а интерес к этому виду спорта в нашей стране становится только крепче.
Работа федерации признана удовлетворительной. Министерство спорта и туризма также высоко оценило труд организации.
Белорусы охотно присоединяются к благородной миссии. Только за 2024 год более 102 тысяч граждан стали донорами. Средний возраст добровольцев – от 30 до 40 лет, при этом около 60 % из них – женщины.
С самого утра тренировочные площадки города принимают гостей: от юных атлетов до титулованных спортсменов.
В них приняли участие студенты белорусских вузов. За победу боролись 17 экипажей, в состав каждого из них вошли 10 гребцов, а также рулевой и задающий ритм барабанщик.
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