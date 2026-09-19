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Новости по тегу #Александр Богданович

Республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси стартовала в Минске
19 сентября 2026 10:55

Республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси стартовала в Минске

Ровно 15 лет назад произошла авиакатастрофа с членами ярославского «Локомотива»
07 сентября 2026 19:10

Ровно 15 лет назад произошла авиакатастрофа с членами ярославского «Локомотива»

Александр Богданович переизбран на должность председателя Белорусской федерации хоккея
10 июля 2026 17:49

Александр Богданович переизбран на должность председателя Белорусской федерации хоккея

«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта
16 июня 2026 18:22

«Как будем двигаться дальше?» Главные тезисы с совещания Президента по вопросам развития спорта

В НОК Беларуси дан старт проекту «Олимпийский день в одном ритме с А1»
15 июня 2026 18:02

В НОК Беларуси дан старт проекту «Олимпийский день в одном ритме с А1»

В рамках фестиваля «Вытокі» проходит серия мастер-классов от звезд белорусского спорта
05 июня 2026 11:37

В рамках фестиваля «Вытокі» проходит серия мастер-классов от звезд белорусского спорта

В Минске состоялась церемония закрытия сезона хоккейной экстралиги 2025/26
30 апреля 2026 18:43

В Минске состоялась церемония закрытия сезона хоккейной экстралиги 2025/26

В Минске начал работу новый фан-шоп хоккейного клуба «Динамо-Минск»
12 сентября 2025 20:02

В Минске начал работу новый фан-шоп хоккейного клуба «Динамо-Минск»

Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона
15 июля 2025 17:29

Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона

Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора
12 июня 2025 11:23

Белорусы по всей стране сдают кровь в преддверии Всемирного дня донора

В рамках фестиваля «Вытокi-2025» в Поставах прошли мастер-классы знаменитых белорусских спортсменов
06 июня 2025 13:51

В рамках фестиваля «Вытокi-2025» в Поставах прошли мастер-классы знаменитых белорусских спортсменов

В Минске прошли «Гонки на драгонботах»
23 мая 2025 18:36

В Минске прошли «Гонки на драгонботах»