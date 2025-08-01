«Про семью, про то, где моя душа». Певица Ксения Тускаль рассказала о композиции «Родные места»

Она уже успела завоевать сердца слушателей своими искренними композициями и стать полуфиналисткой проекта «Фактор BY», а также победительницей музыкального проекта Максима Фадеева «Время мужчин».

Ксения Тускаль, певица:

3 июля вышла песня «Родные места». Очень значимый для нас день, День независимости. Мне кажется, что именно в такой праздник, очень значимый для Беларуси и для каждого из нас, песня обрела свое какое-то истинное звучание.

Ольга Бурлакова, ведущая:

А почему такая песня родилась? И о каких именно родных местах вы там поете?

Ксения Тускаль:

Я родилась в Минске, и я пою про семью, про то, где моя душа, а это в принципе Беларусь.