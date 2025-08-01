«Про семью, про то, где моя душа». Певица Ксения Тускаль рассказала о композиции «Родные места»
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица и автор песен Ксения Тускаль из Минска.
Она уже успела завоевать сердца слушателей своими искренними композициями и стать полуфиналисткой проекта «Фактор BY», а также победительницей музыкального проекта Максима Фадеева «Время мужчин».
Юлия Самусенко, ведущая:
Есть ли какие-то новые идеи, проекты, новая песня в планах?
Ксения Тускаль, певица:
3 июля вышла песня «Родные места». Очень значимый для нас день, День независимости. Мне кажется, что именно в такой праздник, очень значимый для Беларуси и для каждого из нас, песня обрела свое какое-то истинное звучание.
Ольга Бурлакова, ведущая:
А почему такая песня родилась? И о каких именно родных местах вы там поете?
Ксения Тускаль:
Я родилась в Минске, и я пою про семью, про то, где моя душа, а это в принципе Беларусь.
Александр Стасевич, ведущий:
Песню вы написали год назад и почему-то решили представить ее только сейчас. Почему так долго держали песню?
Ксения Тускаль:
Я перфекционист. Очень много чего хочется сказать, но не все же ты туда добавишь. Не хочется масла масляного, не хочется лести, хочется честной, очень доброй и искренней песни. Мне этот год потребовался, как для любого автора, посидеть и его поредактировать.
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