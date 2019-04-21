«С точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема». Лидия Ермошина о президентских выборах

Новости Беларуси. Без сомнения, одна из самых обсуждаемых и до, и после Послания тем – сроки проведения парламентской и президентской избирательных кампаний, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. О чём говорил Александр Лукашенко Глава государства заявил однозначно: выборы депутатов Палаты представителей состоятся в 2019 году, Президента – в 2020-м. Обе кампании пройдут строго в соответствии с законодательством. Сегодня в гостях у «Недели» председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина. О парламентской избирательной кампании: Считаю наиболее приемлемой датой для проведения выборов 17 ноября

Юлия Огнева, СТВ:

Лидия Михайловна, в качестве возможной датой проведения выборов в Палату представителей Национального собрания Президент назвал 7 ноября. Календарь показывает, что это четверг. Но все предыдущие избирательные кампании у нас, в Беларуси, проходили по воскресеньям. Что говорит на этот счет избирательное законодательство?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Избирательное законодательство ставит ограничения только в отношении выборов Президента: они всегда должны проходить в воскресенье. Что касается всех других избирательных кампаний и референдумов тоже, то здесь не указывается день недели, в который должны проходить выборы. Здесь может быть другое осложнение: постановлением Совета Министров у нас перенесены рабочие дни именно в эту неделю. 7 ноября – это четверг, поэтому у нас 7-е, 8-е, 9-е, 10-е – это нерабочие дни, а отрабатываем 16 ноября. Естественно, четырехдневное отсутствие избирателей зачастую на своих местах (ведь очень многие уедут) может крайне негативно отозваться на явке избирателей. Поэтому Центральная комиссия будет предлагать, с учетом всех этих обстоятельств, все-таки пересмотреть решение и предлагать другую дату. Я считаю, что хорошей датой, приемлемой, которая бы всех устроила организаторов, – это 17 ноября, воскресенье. И вот почему. 16 ноября – это как раз рабочая суббота, то есть нормально все работать будут ведомства: не только все пять дней рабочих, но и шестой день – в субботу. Разумеется, это не затронет ничьи планы каникулярные и отпускные. Я думаю, что эта дата была бы наиболее приемлемой. О президентских выборах: «На весенней сессии будет не только названа дата – выборы будут назначены» Юлия Огнева:

Срок полномочий Президента, как известно, истекает 30 августа 2020 года. Это летом, отпускной период. Скажите, по вашему опыту, отражается ли пора года на том, как проходит кампания?

Лидия Ермошина:

Да, разумеется, отражается. Единственное, 30 августа – это день, когда все находятся уже по основному месту жительства, в основном. Потому что через день, 1 сентября начинается учебный год. У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов. Единственное, может, кандидатов не очень устроит эта дата в силу того, что многие избиратели в период предвыборной агитации будут находиться в других местах, где-то в отпусках. Александр Лукашенко: «Президентские выборы должны состояться в 2020 году» Юлия Огнева:

По аналогии с избирательной парламентской кампанией вы также будете предлагать дату? Возможно ли это ваше предложение – 30 августа? Лидия Ермошина:

Совершенно верно. Единственное, что сейчас рано об этом говорить. Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских. Юлия Огнева:

То есть вероятно, что эта дата будет названа на весенней сессии?

Лидия Ермошина:

Скорей всего, да. Они будут назначены даже на весенней сессии, которая будет завершена: она завершается где-то 25 июня. Я думаю, чтобы не созывать внеочередную сессию, именно на весенней сессии будет не только названа дата – выборы будут назначены. О новшествах в избирательных кампаниях: Если и будет что-то меняться, то это будет касаться организаторов выборов и кандидатов в депутаты. Юлия Огнева:

В одном из интервью вы говорили, что уже начали готовиться к обеим кампаниям, до того, как были названы даты. На каком этапе сейчас подготовка? Лидия Ермошина:

Мы сейчас работаем вместе с местными властями над картами избирательных округов по выборам депутатов в парламент. У нас уже подготовлены обучающие инструкции для избирательных комиссий, то есть это проекты. Мы сейчас уже располагаем информацией, какие выборы первые и в связи с этим в мае проведем уже первое заседание Центральной комиссии, где утвердим проекты постановлений и среднюю численность наполняемости округа избирателя, то есть сколько избирателей должно проживать на территории каждого избирательного округа в среднем.

Юлия Огнева:

Ждать ли нам, избирателям, каких-то новшеств? Лидия Ермошина:

Избирателям, я думаю, нет, потому что у нас не меняется избирательное законодательство. Я думаю, что если и будет что-то меняться, совершенствоваться, в наших постановлениях Центральной комиссии, то это будет касаться организаторов выборов и кандидатов в депутаты. Юлия Огнева:

Что это может быть?