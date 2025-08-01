Что делать, если вас укусило бешеное животное? Вот правила, которые помогут спасти жизнь

Порой сложно устоять перед милыми животными, будь то пушистый дворовый песик или дикий ежик. И хочется взять на руки, погладить, подойти близко и сфотографировать. Но это крайне опасно. На первый взгляд, беззащитный зверек может быть разносчиком серьезных заболеваний.

Среди них – бешенство. Вирус за короткое время способен затронуть клетки нервной системы и вызвать воспаление головного мозга.

Анастасия Лешкевич, заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В первую очередь природным резервуаром бешенства являются дикие животные. Для Республики Беларусь основной резервуар – это лисица. Болеют также волки и енотовидные собаки. Дикие животные являются источником инфекции для домашних животных и сельскохозяйственных. Тогда население подвергается еще большему риску.

Распознать бешенство у диких животных порой непросто. Но главный признак – подозрительное дружелюбие и даже ласковость. И это сразу должно насторожить. Анастасия Лешкевич:

Здоровое дикое животное в редких случаях, может быть, только за помощью, приходит в населенный пункт. Как правило, если дикое животное появляется на подворьях или на территории каких-то сельскохозяйственных предприятий и оно не особо боится людей, то с большой вероятностью можно сказать, что такое животное больно бешенством.

В такой ситуации не стоит привлекать внимание опасного животного. Ни в коем случае не подходить к нему, не делать резких движений, а медленно отдаляться. И при первой же возможности обратиться в ветеринарную службу или в службу по отлову животных. Если же избежать близкого контакта с зараженным зверем не удалось, важно действовать быстро.

Анастасия Лешкевич:

Заражение происходит при укусах, оцарапывании и даже ослюнении, потому что на поверхности кожи есть микротравмы, которые могут быть не видны вооруженным глазом, но при попадании слюны животного, в которой содержится максимальное количество возбудителя, может произойти заражение при попадании вируса в микроскопические повреждения на коже, когда их даже не заметно. Обязательно сразу место повреждения обильно промываем под проточной водой с мылом. В любом случае место повреждения обрабатываем антисептическим средством. Следующий шаг – ехать в ближайший травмпункт. Важен каждый час.