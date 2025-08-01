9 медалей привезли белорусы с ЧМ по судомодельному спорту! Поговорили о дисциплинах и конкуренции

В июле 2025 года в российской Коломне прошел чемпионат мира по судомодельному спорту, собравший лучших юных спортсменов со всего мира. Белорусы вернулись домой с впечатляющим комплектом наград – спортсмены завоевали 9 медалей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Койпиш, спортсмен-инструктор Национальной команды Республики Беларусь по судомодельному спорту, и Марат Жданов, спортсмен специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам спорта ДОСААФ.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Сколько дисциплин на чемпионате? Это же не только скорость, но, наверное, и красота, технические возможности судна определяются?