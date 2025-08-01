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9 медалей привезли белорусы с ЧМ по судомодельному спорту! Поговорили о дисциплинах и конкуренции

01 августа 2025 08:27
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В июле 2025 года в российской Коломне прошел чемпионат мира по судомодельному спорту, собравший лучших юных спортсменов со всего мира. Белорусы вернулись домой с впечатляющим комплектом наград – спортсмены завоевали 9 медалей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Койпиш, спортсмен-инструктор Национальной команды Республики Беларусь по судомодельному спорту, и Марат Жданов, спортсмен специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по водным видам спорта ДОСААФ.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько дисциплин на чемпионате? Это же не только скорость, но, наверное, и красота, технические возможности судна определяются?

9 медалей привезли белорусы с ЧМ по судомодельному спорту! Поговорили о дисциплинах и конкуренции-2

Дмитрий Койпиш, спортсмен-инструктор Национальной команды Республики Беларусь по судомодельному спорту:
Да, есть разные классы моделей. Есть секция «НС» – это копии настоящих кораблей. Ты должен сделать копию настоящего корабля. Оценивается качество, краска, изготовление, точность и ходовые качества.

Есть секция «С». Это гоночные спортивные яхты, где, как в настоящих яхтах, дается старт, стартует группа яхт, ты должен обойти всю дистанцию и, соответственно, финишировать первым.

Есть класс моделей «М». Это скоростные модели на моторчиках внутреннего сгорания, которые на метаноле, электрические. Они очень быстрые. Кто больше намотал кругов, тот и лидер.

9 медалей привезли белорусы с ЧМ по судомодельному спорту! Поговорили о дисциплинах и конкуренции-4

Ольга Бурлакова:
Конкуренция серьезная на чемпионате была?

Дмитрий Койпиш:
Да, это самые ранговые соревнования. Конкуренция достаточно серьезная. Было 11 стран.

Подробности смотрите в видео.

# Спортивные соревнования # Интервью

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