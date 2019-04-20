«Петр Порошенко ничего не потерял, а Володя Зеленский ничего дополнительно не получил»: Александр Лукашенко о дебатах

Новости Беларуси. «Никто преимуществ не получил» – таким был ответ Александра Лукашенко на просьбу прокомментировать прошедшие 19 апреля в Киеве дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, разумеется, главная составляющая для нашей страны в этой политической гонке – «а как сложится вероятное будущее белорусско-украинских отношений?» в зависимости от избрания одного или другого кандидата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Абсолютно убежден: кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и самые теплые отношения с этой страной. Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать. Мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов. Володя Зеленский человек новый. Обучаемый, я заметил это вчера по его выступлениям. Да, молодой, да, еще неопытный. Но слушайте: я тоже когда-то был еще моложе и неопытным. Поэтому мне ли сегодня оценивать Зеленского? Но я убежден, что если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые хорошие отношения. Знаете, если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем друг у друга за забором, можно сказать. Рядом. Мы рядом, мы обречены господом богом жить вместе. И если какой-то политик в Украине или в Беларуси не понимает этих истин господних – как раз в канун святого дня Пасхи – если это он не понимает, он обречен на неудачу. Поэтому кого бы ни избрали в Украине, мы с ними найдем общий язык, мы выстроим добрые отношения, мы всегда будем сотрудничать в интересах двух народов.

Что касается вчерашнего события. Может быть, вы знаете: я изначально не принял такую форму общения. Но, наверное, у нынешнего президента и выбора не было. Его позвали, и отказаться вроде как-то и неудобно: сочтут, что трус. Володя Зеленский – он специалист в этом плане, он, как он сам себя называет, шоумен, артист. Вы знаете, тут особо нечего посмеиваться. Президент – любой президент – в какой-то степени артист. Все президенты хотят хорошо выглядеть перед своим народом. Все президенты хотят красиво, доступно сказать своему народу (может быть, чтобы и дальше услышали). Любой президент образец, лицо своего народа. Что здесь неартистично, если можно так это назвать в политике? Поэтому не надо его (Владимира Зеленского – прим. ред.) упрекать в том, что он артист такой-сякой. Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили? Он как артист уступал Володе Зеленскому? Абсолютно ни в чем. Это боец, настоящий политик. 19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн

Поэтому я на это – наверное, как и вы – смотрел с интересом. Для меня это новая форма. Я, единственное, переживал за то, чтобы что-нибудь не произошло. Пускай там 22 тысячи было человек, но это тысячи людей, притом разных, разных взглядов. И люди есть с разной психикой, настроенные жестко. Я боялся, чтобы что-то не произошло непредсказуемое. Не дай бог, там погибли бы люди – это была бы большая трагедия и для Украины, и для Беларуси. Что касается итогов этого диалога, шоу или же дебатов – никто никаких преимуществ там не получил. Никто. Может, Володя рассчитывал, что Петр Порошенко ему уступит в этом артистизме, высказываниях, в анализе. Нет. Порошенко в этом плане как минимум ничего не уступил.