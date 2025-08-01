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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ

01 августа 2025 09:34
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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ-0

В Санкт-Петербург для встречи с лидером России Владимиром Путиным прибыл Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры пройдут в формате «один на один». В аэропорту РФ белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Предполагается, что в ходе беседы будут обсуждаться совместные проекты, вопросы международной повестки дня и региональной безопасности. 

Ранее встреча двух Президентов проходила в Минске в конце июня в рамках Евразийского экономического форума.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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