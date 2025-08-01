Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ

В Санкт-Петербург для встречи с лидером России Владимиром Путиным прибыл Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры пройдут в формате «один на один». В аэропорту РФ белорусского лидера встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Предполагается, что в ходе беседы будут обсуждаться совместные проекты, вопросы международной повестки дня и региональной безопасности.

Ранее встреча двух Президентов проходила в Минске в конце июня в рамках Евразийского экономического форума.

Фото: president.gov.by